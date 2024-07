Maltempo al Nord: centinaia di interventi tra Piemonte e Lombardia, enorme frana nel Verbanese

MeteoWeb

Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco a seguito dell’ondata di maltempo che ieri ha colpito il Nord Italia. Forte vento, pioggia e grandine in Lombardia hanno impegnato a lungo i pompieri: 520 gli interventi eseguiti tra Milano, Varese, Como e Lecco. Violente grandinate si sono abbattute nella giornata di ieri nel Milanese, anche con chicchi grandi 7-8 cm. Segnalati allagamenti all’Ippodromo La Maura e diversi danni ad auto e a persone. A Cadorna segnalati alcuni feriti non gravi a causa della caduta della grandine.

Sono stati 280 gli interventi in Piemonte, in particolare nelle province di Vercelli, Biella, Novara e nel Verbanese, dove una frana composta da massi, tronchi d’albero e fango si è riversata su un tratto della SS 631, pregiudicandone la percorribilità: nessuna persona è rimasta coinvolta, ma sono state evacuate in via precauzionale 150 persone, ospiti di un campeggio a valle della strada. Nella foto il sorvolo del Drago 141, del nucleo elicotteri di Malpensa, sull’area interessata dal movimento franoso. Stamattina è previsto un briefing operativo per le valutazioni sulla sicurezza dello scenario in previsione dei lavori di sgombero dei detriti e l’eventuale rientro dei turisti al campeggio.

Maltempo anche in provincia di Pordenone, dalla tarda mattinata di ieri i vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi a seguito del forte vento che ha interessato il territorio: 207 gli interventi svolti prevalentemente per alberi pericolanti.

