Maltempo, nubifragi nel Lazio: danni nel Viterbese | FOTO

Continua il maltempo sull’Italia in questo inizio luglio dal sapore autunnale grazie al calo delle temperature, che risultano anche di 10°C sotto la media del periodo. Tra le regioni più colpite dalle piogge di oggi c’è il Lazio. I dati pluviometrici più importanti registrati nella regione oggi indicano: 79mm a sud di Viterbo, 61mm a Rocca Priora, 55mm a Marta, 54mm a Lariano, 52mm a Priverno, 40mm a Monterotondo, 39mm a Riano, 38mm a Guarcino, 37mm a Velletri, 33mm a Palestrina, 32mm a Latina, 30mm a Tivoli.

Le piogge intense hanno provocato criticità nella Tuscia che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Tra le 13 e le 14, pioggia intensa, forti raffiche di vento e grandine hanno colpito il Viterbese, con frane e alberi abbattuti in vari Comuni. Sulla strada provinciale 77, tra Castel Sant’Elia e Civita Castellana, i caschi rossi sono intervenuti per liberare la strada bloccata da un albero di grosse dimensioni strappato dal forte vento. Situazione critica anche a Bassano Romano, dove altri alberi caduti, strade chiuse e grossi danni alle asfaltature hanno paralizzato il piccolo Comune. “Ringrazio la cittadinanza per le pronte segnalazioni dei danni causati dal maltempo – scrive in un post il sindaco di Bassano Emanuele Maggi – Informo che già siamo al lavoro per liberare le strade e per riparare in breve tempo i danni e ripristinare la normalità”.

Pompieri al lavoro anche a Viterbo, per le numerose chiamate per i vari danni causati dal temporale. Sulla Cassia Nord, una pianta abbattuta dal vento ha bloccato il traffico in entrambi i sensi di marcia. Quasi contemporaneamente, la pioggia ha letteralmente strappato dalla sede un guardrail, che costeggiava Strada del Diavolo. Anche in questi due casi, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza i siti e ripristinare il normale traffico veicolare.

