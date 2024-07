Maltempo, Santanchè: “ad Aosta per confermare l’impegno di Ministero e Governo”

MeteoWeb

“Cogne mette le ali. Cervinia sarà in pista. La Val d’Aosta è viva, nessuna frana potrà isolarla. Stiamo lavorando per attivare un passaggio gratuito in elicottero per tutti i turisti che non abbandoneranno Cogne”. Ad affermarlo sui social è il Ministro del Turismo Daniela Santanchè al termine della visita istituzionale ad Aosta dove ha incontrato autorità locali, Protezione Civile ed operatori del settore alberghiero a seguito del forte maltempo del weekend sfociato in una disastrosa alluvione. Il Ministro Santanchè, oltre ad annunciare che insieme al Presidente della Regione Renzo Testolin si sta lavorando all’iniziativa del passaggio gratuito in elicottero per i turisti, ha anche assicurato il supporto del Ministero per gli alberghi, strutture extra alberghiere, ristoranti e impianti di risalita della zona per i quali sarà “attivato un fondo di 10 milioni di euro”.

