Maltempo Valle d’Aosta, iniziati i lavori di ripristino della strada di Cogne

MeteoWeb

Sono iniziati in Valle D’Aosta i lavori di ripristino della strada regionale di Cogne, fortemente danneggiata dall’ondata di maltempo che ha colpito la Regione nel fine settimana. In particolare, è già stato realizzato un tracciato per il passaggio dei mezzi d’opera nel primo tratto danneggiato, ricolmando la parte prima invasa dal torrente. Lo comunica la Regione.

“La Valle d’Aosta – commentano il Presidente, Renzo Testolin e l’assessore alle Opere pubbliche, Davide Sapinet – ha reagito immediatamente allestendo, a poche ore dall’ondata di maltempo, il cantiere sulla strada per Cogne. I danni sono ingenti, il torrente ha provocato una serie di situazioni particolarmente critiche che nemmeno durante l’alluvione del 2000 erano state di tale entità”.

Le maggiori criticità si rilevano in tre punti, più altri dissesti di minore entità lungo la strada che sono attualmente oggetto di valutazione. I primi due tratti nei quali la strada è stata completamente asportata si trovano appena a monte del ponte di Chevril. Nel primo, i lavori di ripristino sono iniziati fin da domenica mattina e attualmente è già stato realizzato un tracciato per il passaggio dei mezzi d’opera, ricolmando questa parte prima invasa dal torrente. Da questa mattina, invece, i mezzi stanno già operando nel tratto a monte: per una lunghezza di circa 150 metri, il torrente ha completamente scalzato il versante naturale esistente, sul quale insisteva la carreggiata stradale e i mezzi d’opera hanno avviato gli interventi necessari a deviare nuovamente il corso del torrente nel proprio alveo originario. Il terzo tratto di strada asportata si trova presso la galleria di Lexert; la strada è stata completamente danneggiata per un lungo tratto, la piena del torrente ha demolito gli argini e parte del muro di controripa, lasciando lungo il percorso diversi accumuli di materiale e profonde erosioni.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.