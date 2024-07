Maltempo, forti temporali da Nord a Sud, dal Veneto alla Sicilia

MeteoWeb

Giornata di forte maltempo sull’Italia. Disagi e criticità si registrano soprattutto al Centro-Sud a causa delle forti piogge e dei temporali, ma fenomeni sono in atto anche su parte del Nord. In questo momento, forti temporali sono in atto su parte del Veneto, Emilia Romagna e Toscana, mentre al Sud stanno colpendo Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Crotonese in Calabria e Sicilia nordorientale.

Tra i dati pluviometrici (ancora parziali) più rilevanti di oggi, segnaliamo: in Veneto, 39mm a Camporovere, Asiago, 37mm a Tombolo, 29mm a Gallio, 27mm a Recoaro Terme, 21mm a Salvatronda. In Emilia Romagna, 41mm a San Bartolomeo in Bosco, 33mm a Medelana, 28mm a Cocomaro di Focomorto, 25mm a Poggio Renatico e San Pietro in Casale. In Toscana, 38mm a Palazzuolo sul Senio, Piancaldoli, 35mm a Marradi, San Miniato, 32mm a Poggibonsi, 30mm ad Anghiari.

Nelle Marche, è stata particolarmente colpita la provincia di Ancona, dove si registrano allagamenti e disagi. Spiccano i 74mm di pioggia caduti a Osimo, 63mm a Jesi, 47mm ad Agugliano. Allagamenti anche sull’isola di Ischia, dove si registrano accumuli fino a 30mm di pioggia.

