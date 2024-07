Maltempo Valle d’Aosta, avviato l’iter per lo stato d’emergenza

MeteoWeb

“C’è la necessità di rifacimento delle infrastrutture e di ristoro delle perdite delle nostre aziende”. Lo dice il Presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, che, insieme alla giunta ha avuto questa mattina un confronto con i parlamentari valdostani Nicoletta Spelgatti e Franco Manes dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito la regione. “Abbiamo espresso loro la necessità di portare in Parlamento i processi che lo stato di emergenza potrà attivare a livello romano”, spiega il Presidente. Il decreto per lo stato di calamità è stato firmato ieri e la Regione ha attivato l’iter per la deliberazione dello stato di emergenza. È stata avviata una raccolta di informazioni sui danni subiti dalle infrastrutture e dai privati da parte dei Comuni coinvolti, attraverso il Celva. “L’obiettivo – conclude Testolin – è chiudere la raccolta dei dati entro due o tre giorni per poter trasmettere entro mercoledì o giovedì la pratica al Dipartimento nazionale della Protezione Civile“.

