Maltempo Valle d’Aosta: primo convoglio arrivato a Cogne, finito l’isolamento

La Presidenza della Regione Valle d’Aosta e l’Assessorato delle opere pubbliche, Territorio e Ambiente riferiscono che oggi, alle 10 circa, è giunto a Cogne il primo convoglio composto da 5 escavatori e un autocarro Dumper. I mezzi hanno potuto raggiungere la località risalendo la strada regionale e utilizzando le piste di servizio realizzate nei tratti danneggiati dall’esondazione del torrente Grand-Eyvia.

“Sebbene occorra ancora un po’ di tempo per consentire alle auto di raggiungere Cogne dal fondo valle – spiegano il presidente della Regione, Renzo Testolin e l’Assessore Davide Sapinet – l’arrivo a Cogne dei primi mezzi d’opera ha un’importanza pratica fondamentale oltre a sancire la fine dell’isolamento del paese. Ora infatti si potrà, tra l’altro, lavorare più intensamente operando sulle priorità d’intervento individuate dai tecnici regionali sui torrenti Valnontey e Grand-Eyvia e ripristinando i servizi essenziali a Valnontey. L’arrivo dei mezzi a Cogne è il risultato di un grande lavoro di squadra che ha coinvolto i volontari, le imprese private del territorio, i loro dipendenti, il personale delle diverse strutture dell’amministrazione, i tecnici regionali e professionisti e i Comuni di Aymavilles e di Cogne che da sabato 29 giugno lavorano senza sosta. Un’attività di grande professionalità, animata anche dall’attaccamento al proprio territorio e dalla solidarietà profonda verso chi è stato toccato da questa grave calamità”.

Sempre nella giornata di oggi è previsto un altro convoglio con alcuni camion e altri mezzi d’opera. Nelle successive 48 ore non saranno poi più previste nuove finestre di passaggio per consentire la prosecuzione dei lavori nei cantieri sulla strada regionale e scongiurare ulteriori nuovi possibili danni soprattutto alle rete tecnologiche presenti in loco. Intanto proseguono i lavori della pista di bypass che passerà a monte della strada regionale al km 9.4 per permettere nel più breve tempo possibile una ulteriore valida alternativa al transito dei mezzi.

