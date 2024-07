Meteo Aci Catena, le previsioni per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio ad Aci Catena indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un lieve aumento nel corso della mattinata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 27°C. La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i 32°C verso le ore 10:00. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 32-33°C. Anche in serata le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature intorno ai 28°C.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Aci Catena indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.2° perc. +27.9° Assenti 4.5 NNO max 5 Maestrale 55 % 1015 hPa 4 cielo sereno +27° perc. +27.6° Assenti 4.4 NO max 5.3 Maestrale 52 % 1015 hPa 7 cielo sereno +30.8° perc. +31.1° Assenti 1.6 SO max 4.4 Libeccio 43 % 1015 hPa 10 cielo sereno +32.6° perc. +33.5° Assenti 8.7 E max 13.1 Levante 42 % 1014 hPa 13 cielo sereno +32.4° perc. +34.2° Assenti 17.2 E max 21.7 Levante 46 % 1013 hPa 16 poche nuvole +30.9° perc. +32.2° Assenti 9 ESE max 12.9 Scirocco 49 % 1013 hPa 19 cielo sereno +28° perc. +29.3° Assenti 2.1 ESE max 9.4 Scirocco 59 % 1013 hPa 22 cielo sereno +27.5° perc. +28.4° Assenti 4.5 ONO max 6 Maestrale 57 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 20:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.