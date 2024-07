Meteo Ascoli Piceno, le previsioni per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio ad Ascoli Piceno prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 26,5°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i 35,9°C alle 11:00. Durante il pomeriggio, il cielo resterà per lo più sereno con la comparsa di poche nuvole e nubi sparse, con temperature che si manterranno elevate, intorno ai 35°C. Tuttavia, a partire dalle 16:00, è prevista la comparsa di piogge leggere che potrebbero intensificarsi nel corso della serata.

Nel dettaglio, alle 16:00 è prevista una copertura nuvolosa del 54% con una temperatura di 31,6°C e la presenza di pioggia leggera. L’intensità della pioggia aumenterà alle 17:00 con una copertura nuvolosa del 63% e una temperatura di 25,9°C. Alle 18:00, la pioggia diventerà moderata con una copertura nuvolosa del 69% e una temperatura di 21,3°C. Le precipitazioni continueranno anche alle 19:00 e alle 20:00, con una copertura nuvolosa rispettivamente del 83% e del 60%, e temperature intorno ai 21°C.

Nella serata, a partire dalle 21:00, è prevista una diminuzione delle precipitazioni con la comparsa di nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 21,9°C. Le condizioni meteo dovrebbero migliorare ulteriormente durante la notte, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 77% e temperature che oscilleranno intorno ai 23°C.

In base alle previsioni attuali, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche mutevoli e di essere preparati a improvvisi cambiamenti climatici. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Ascoli Piceno per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

T (C°) Precipitazioni Prec. Vento (km/h) V (km/h) Umidità Pressione
0 cielo sereno +21.8° perc. +22° prob. 11 % 8.2 OSO max 7.5 Libeccio 75 % 1010 hPa 3 cielo sereno +21.5° perc. +21.5° Assenti 8.1 OSO max 7.1 Libeccio 69 % 1010 hPa 6 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 3.6 SSO max 5.3 Libeccio 52 % 1010 hPa 9 cielo sereno +33.8° perc. +33.2° Assenti 5.1 E max 11.1 Levante 31 % 1009 hPa 12 cielo sereno +35.7° perc. +36.2° Assenti 10.9 ENE max 18.6 Grecale 32 % 1008 hPa 15 nubi sparse +33.5° perc. +34.4° prob. 3 % 15.1 ESE max 20.2 Scirocco 39 % 1007 hPa 18 pioggia moderata +21.3° perc. +21.8° 1.3 mm 5 O max 7.9 Ponente 89 % 1011 hPa 21 nubi sparse +21.9° perc. +22.4° prob. 52 % 11.5 SO max 12.1 Libeccio 84 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 03:58 e tramonta alle ore 03:58

