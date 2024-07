Meteo Ascoli Piceno, le previsioni per domani lunedì 29 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 29 Luglio ad Ascoli Piceno prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Durante la notte, il cielo resterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 25°C. La brezza leggera proveniente da Ovest porterà una sensazione di fresco piacevole.

Al sorgere del sole, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 28°C durante la mattina. Il vento proveniente da Nord Ovest sarà leggero, contribuendo a mantenere un clima piacevole nonostante il caldo.

Nel corso del pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo di Ascoli Piceno, portando le temperature a toccare i 35°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est aumenterà leggermente di intensità, ma non sarà sufficiente a mitigare il caldo estivo.

Anche in serata, il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno intorno ai 24°C. Il vento proveniente da Ovest sarà ancora presente, garantendo una leggera brezza che renderà più sopportabile la fine della giornata.

In conclusione, Lunedì 29 Luglio ad Ascoli Piceno sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi frequentemente per affrontare al meglio la giornata. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero rimanere elevate. Restate aggiornati per ulteriori previsioni meteo e godetevi la bella estate ad Ascoli Piceno.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.1° perc. +25.1° Assenti 7 O max 6.5 Ponente 52 % 1018 hPa 3 cielo sereno +23.8° perc. +23.7° Assenti 5.6 O max 5.1 Ponente 56 % 1018 hPa 6 cielo sereno +28° perc. +28.2° Assenti 3.8 NO max 5.3 Maestrale 47 % 1018 hPa 9 cielo sereno +33.3° perc. +33.2° Assenti 11 NNE max 9 Grecale 35 % 1018 hPa 12 cielo sereno +35.1° perc. +35.7° Assenti 18.4 NNE max 17.2 Grecale 34 % 1016 hPa 15 cielo sereno +33.6° perc. +34.2° Assenti 18.1 NNE max 15.8 Grecale 38 % 1016 hPa 18 cielo sereno +27.8° perc. +28.7° prob. 5 % 8.7 NNO max 12.9 Maestrale 55 % 1017 hPa 21 cielo sereno +23.8° perc. +24° prob. 5 % 7.1 O max 7.2 Ponente 67 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 20:26

