Meteo Battipaglia, le previsioni per domani martedì 30 luglio

Le previsioni meteo per Martedì 30 Luglio a Battipaglia prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 36°C nel corso della mattinata, con una leggera diminuzione nel pomeriggio e in serata, mantenendosi comunque su valori molto elevati. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, garantendo una sensazione di caldo intenso durante l’arco della giornata.

Durante la mattina, la velocità del vento sarà compresa tra i 5,9km/h e i 10,7km/h, proveniente prevalentemente da direzione Nord. Nel pomeriggio, il vento aumenterà leggermente, con raffiche fino a 17,4km/h provenienti da Nord Ovest. In serata, la situazione tenderà a calmarsi, con venti che si attesteranno intorno ai 13,3km/h provenienti sempre da Nord Est.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 30-40% e una pressione atmosferica stabile sui 1014hPa.

In conclusione, Martedì 30 Luglio a Battipaglia sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature molto elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per proteggersi dal caldo. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che potrebbero rimanere su valori elevati.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.7° perc. +24.7° Assenti 6.3 NE max 6.7 Grecale 57 % 1015 hPa 3 cielo sereno +24° perc. +24° Assenti 7.4 NE max 8.1 Grecale 58 % 1014 hPa 6 cielo sereno +28.8° perc. +29.1° Assenti 7.6 NE max 12.8 Grecale 47 % 1014 hPa 9 cielo sereno +35.3° perc. +34.9° Assenti 5.9 N max 14.2 Tramontana 29 % 1014 hPa 12 cielo sereno +35.3° perc. +35.4° Assenti 8.1 O max 15.6 Ponente 31 % 1013 hPa 15 cielo sereno +34.2° perc. +33.9° Assenti 4.9 NO max 16.4 Maestrale 32 % 1012 hPa 18 cielo sereno +26.9° perc. +27.5° Assenti 4.4 ENE max 10.4 Grecale 53 % 1013 hPa 21 cielo sereno +24° perc. +23.2° Assenti 10.7 NE max 13.3 Grecale 29 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 20:14

