Maltempo, nubifragio a Salerno nella notte: disagi e evacuazioni

Danni e disagi a Salerno e provincia a causa di un violento nubifragio che si è abbattuto nella notte. Situazione più complicata a Sarno dove le abbondanti piogge hanno determinato, nella zona del centro storico, area pedemontana alle spalle della casa comunale, lo scivolamento a valle di detriti e fango. Per precauzione, alle 2, il Comune ha provveduto all’evacuazione di circa 40 persone residenti in via Mortaro e intersezioni. A Sarno, oggi, le scuole di ogni ordine e grado restano chiuse.

“Le persone allontanate da casa – fa sapere il sindaco Francesco Squillante sui social – sono, in parte, ospitate nei locali della palestra della scuola Amendola. Altre hanno trovato sistemazione autonoma. Le famiglie sono supportate da personale della Croce rossa e Protezione civile”. Intanto, “è stato attivato il Coc – aggiunge – e stiamo continuando a monitorare la situazione non solo di questa area, ma di diverse zone del territorio. Siamo sul posto con i vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale, tecnici comunali, Protezione civile, Croce rossa. Siamo in contatto con la Regione Campania, nelle prossime ore e’ prevista ancora pioggia su tutto il territorio“. Per i veicoli provenienti dal centro cittadino, divieto di transito e accesso a via Michele Squitieri, via Mortaro e vico San Martino. La bomba d’acqua ha provocato allagamenti anche nel capoluogo di provincia campano, in particolare a Torrione.

Si registrano accumuli pluviometrici di 61mm a Salerno Torrione, 57mm a Salitto di Olevano S.T., 56mm a Cstiglione del Genovesi, 45mm a Salerno centro, 39mm a Bosco – frazione di San Giovanni Piro, 37mm a Cava de’ Tirreni, 36mm a Roscigno, 35mm a Montano Antilia, 31mm ad Agropoli, 30mm ad Altavilla Silentina, 29mm a Sapri e Scafati, 28mm a Battipaglia. Forti piogge hanno colpito anche il resto della Campania.

Il maltempo ha causato disagi anche in Costiera Amalfitana. A Maiori, sulla strada statale 163 ‘Amalfitana’, sono caduti dei massi da un versante roccioso. Per questo motivo, l’Anas ha istituito, provvisoriamente, il senso unico alternato in corrispondenza del chilometro 38,100. Il provvedimento, viene spiegato, si è reso necessario per permettere la pulizia del piano viabile e la rimozione di materiale pietroso caduto sulla strada a seguito delle intense piogge che hanno interessato la zona. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

