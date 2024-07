Meteo Capannori, le previsioni per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio a Capannori si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con un picco massimo nel primo pomeriggio.

Nella mattina di Mercoledì, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 25-33°C, con un’umidità che oscillerà tra il 42% e il 69%. Il vento soffierà da Est a una velocità di 3,6-4,7km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente, con la comparsa di nubi sparse. Le temperature massime raggiungeranno i 34-35°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 35%. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 11,8km/h da Nord – Nord Ovest.

In serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nubi, tornando sereno. Le temperature si abbasseranno, attestandosi intorno ai 23-25°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente fino al 70%. Il vento sarà ancora presente, ma con una velocità più contenuta, intorno ai 5,8-7,3km/h da Nord – Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 24 Luglio a Capannori indicano una giornata calda e soleggiata, con un lieve aumento delle nubi nel pomeriggio. Le temperature massime saranno elevate, quindi si consiglia di prestare attenzione all’esposizione diretta al sole e di mantenere un’adeguata idratazione. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Capannori.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Luglio a Capannori

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +22.1° perc. +22.6° prob. 3 % 3.9 NE max 3.9 Grecale 87 % 1013 hPa 4 cielo sereno +21.4° perc. +21.8° prob. 3 % 4.7 NNE max 4.5 Grecale 84 % 1013 hPa 7 poche nuvole +27.9° perc. +29° Assenti 4.4 E max 5.7 Levante 58 % 1013 hPa 10 nubi sparse +33.7° perc. +34.2° Assenti 3.6 ESE max 7.4 Scirocco 37 % 1012 hPa 13 cielo coperto +33.1° perc. +34.7° prob. 25 % 7.3 NO max 9.9 Maestrale 43 % 1010 hPa 16 nubi sparse +33.2° perc. +34.4° prob. 19 % 8.5 NNO max 11.6 Maestrale 41 % 1009 hPa 19 cielo sereno +25.8° perc. +26.2° prob. 6 % 2.8 NNE max 7.3 Grecale 70 % 1010 hPa 22 cielo sereno +23.5° perc. +24° prob. 5 % 5.7 NNE max 6.1 Grecale 80 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 04:23 e tramonta alle ore 04:23

