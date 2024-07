Meteo Carrara, le previsioni per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Carrara, le condizioni meteo si presentano stabili e soleggiate. Le temperature si manterranno piacevoli, con leggere brezze che renderanno l’atmosfera ancora più gradevole. Non sono previste precipitazioni, garantendo così un weekend all’insegna del bel tempo e del relax. Le previsioni indicano cieli sereni con minime probabilità di nuvole, temperature in aumento e venti leggeri provenienti da diverse direzioni. Un clima ideale per godersi le giornate estive all’aperto.

Venerdì 26 Luglio

Notte: Durante la notte a Carrara ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 40%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,7°C con una sensazione termica di +25,1°C. Il vento soffierà a 8,5km/h provenendo dal Nord Est, con raffiche fino a 8km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 70% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature saliranno fino a +29,1°C con una sensazione termica di +30,2°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 7,5km/h proveniente dal Sud – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 53% con una pressione di 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,7°C con una sensazione termica di +31,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,4km/h proveniente dal Sud Ovest. C’è una leggera probabilità del 14% di precipitazioni, mentre l’umidità sarà del 48% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,7°C con una sensazione termica di +25,2°C. Il vento sarà una brezza leggera proveniente dal Nord, con una velocità di 5,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 75% con una pressione di 1014hPa.

Sabato 27 Luglio

Notte: Durante la notte a Carrara il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C con una sensazione termica di +24,5°C. Il vento sarà una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est, con una velocità di 4,6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 75% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +28,7°C con una sensazione termica di +29,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,8km/h proveniente dal Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 55% con una pressione di 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,5°C con una sensazione termica di +31,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,5km/h proveniente dal Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 49% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,3°C con una sensazione termica di +25,8°C. Il vento sarà una brezza leggera proveniente dal Nord, con una velocità di 4,9km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 70% con una pressione di 1018hPa.

Domenica 28 Luglio

Notte: Durante la notte a Carrara il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,1°C con una sensazione termica di +24,4°C. Il vento sarà una leggera brezza proveniente dal Nord Est, con una velocità di 3,9km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 71% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +28,8°C con una sensazione termica di +29,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,9km/h proveniente dal Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 52% con una pressione di 1019hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,5°C con una sensazione termica di +31,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,5km/h proveniente dal Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 49% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,3°C con una sensazione termica di +25,8°C. Il vento sarà una brezza leggera proveniente dal Nord, con una velocità di 4,9km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 70% con una pressione di 1018hPa.

In conclusione, il fine settimana a Carrara si prospetta con condizioni meteo stabili e soleggiate, ideali per godersi le giornate estive all’aperto. Le temperature si manterranno piacevoli, con leggere brezze che renderanno l’atmosfera ancora più gradevole. Non sono previste precipitazioni, garantendo così un weekend all’insegna del bel tempo e del relax.

