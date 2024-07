Meteo Castel San Pietro Terme, le previsioni per domani martedì 16 luglio

MeteoWeb

Martedì 16 Luglio a Castel San Pietro Terme si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori elevati nel pomeriggio, per poi diminuire gradualmente verso sera.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +25,8°C alle 06:00, per poi salire fino a +34,6°C alle 11:00. Durante il pomeriggio le temperature massime si registreranno intorno ai +36,7°C alle 14:00, per poi iniziare a diminuire leggermente verso sera, con valori intorno ai +33,7°C alle 17:00.

Durante la sera e la notte il cielo rimarrà per lo più sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +24°C. Solo verso le 22:00 si potranno osservare poche nuvole con una copertura del 13%.

Le condizioni di vento saranno generalmente leggere, con raffiche che potranno raggiungere i 24km/h durante la serata. L’umidità si manterrà intorno al 40-50% durante il giorno, per poi aumentare leggermente verso sera, arrivando al 61% alle 23:00.

In base alla situazione attesa per Martedì 16 Luglio, possiamo concludere che a Castel San Pietro Terme si prevede una giornata calda e soleggiata, ideale per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature durante le ore centrali della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, le condizioni meteo dovrebbero rimanere stabili, con temperature che si manterranno elevate e cieli per lo più sereni.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Luglio a Castel San Pietro Terme

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.8° perc. +22.7° Assenti 8.9 OSO max 9.9 Libeccio 60 % 1012 hPa 3 cielo sereno +21.7° perc. +21.6° Assenti 9.6 SO max 11.4 Libeccio 63 % 1011 hPa 6 cielo sereno +25.8° perc. +25.8° Assenti 7.7 O max 11.2 Ponente 50 % 1012 hPa 9 cielo sereno +31.6° perc. +31.1° Assenti 8.3 ONO max 10.4 Maestrale 36 % 1012 hPa 12 cielo sereno +35.7° perc. +34.6° Assenti 6 NO max 15.2 Maestrale 25 % 1011 hPa 15 cielo sereno +36.5° perc. +35.5° Assenti 2.3 O max 13.4 Ponente 24 % 1010 hPa 18 cielo sereno +30.9° perc. +30.9° Assenti 5.7 E max 24 Levante 41 % 1011 hPa 21 cielo sereno +24.3° perc. +24.3° Assenti 7.4 SSO max 10.7 Libeccio 59 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:52

