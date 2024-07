Meteo Castelfranco Emilia, le previsioni per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Venerdì 12 Luglio a Castelfranco Emilia, le condizioni meteorologiche si preannunciano stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi che potranno superare i 35°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 24°C. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest porterà una sensazione di frescura.

Al risveglio, il mattino si presenterà con un cielo terso e una leggera brezza che favorirà un graduale aumento delle temperature. Verso le ore centrali della giornata, il sole splenderà alto nel cielo, portando il termometro a superare i 30°C.

Nel primo pomeriggio, il caldo si farà sentire con temperature che raggiungeranno i 35°C. La brezza leggera proveniente da Nord manterrà un clima piacevole nonostante il picco di calore.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 25°C. Il vento proveniente da Sud Ovest potrà intensificarsi leggermente, ma non influenzerà in modo significativo le condizioni meteorologiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 12 Luglio a Castelfranco Emilia indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e una leggera brezza che renderà più sopportabile il caldo estivo. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo a Castelfranco Emilia.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Castelfranco Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.5° perc. +24.9° Assenti 3.5 SO max 6.3 Libeccio 73 % 1013 hPa 3 cielo sereno +23.3° perc. +23.6° prob. 11 % 3.9 SSO max 5.2 Libeccio 76 % 1012 hPa 6 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° prob. 13 % 2.6 OSO max 4.2 Libeccio 65 % 1012 hPa 9 cielo sereno +31° perc. +32.5° prob. 1 % 5.1 NNO max 5.1 Maestrale 49 % 1011 hPa 12 cielo sereno +34.7° perc. +36.1° prob. 1 % 7.3 N max 11.9 Tramontana 38 % 1009 hPa 15 cielo sereno +35.6° perc. +36.8° Assenti 11.3 NO max 15.4 Maestrale 35 % 1008 hPa 18 cielo sereno +31.2° perc. +33.3° Assenti 1.5 E max 8 Levante 52 % 1007 hPa 21 cielo sereno +24.9° perc. +25° prob. 16 % 7.7 SO max 9.4 Libeccio 58 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 20:58

