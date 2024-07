Meteo Cava De’ Tirreni, le previsioni per domani sabato 27 luglio

MeteoWeb

Sabato 27 Luglio a Cava De’ Tirreni si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i +25,2°C e i +32,4°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo una sensazione di calore costante durante l’arco della giornata.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente, raggiungendo i +32,1°C verso le ore 10. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità variabile, mantenendo un clima piacevole nonostante il caldo.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con il cielo che rimarrà sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +32,2°C. Il vento, proveniente sempre da Sud Ovest, potrà intensificarsi leggermente, ma senza arrecare fastidi particolari.

In serata, il bel tempo continuerà a caratterizzare la situazione meteo, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i +26,2°C verso le 23:00. Il vento, proveniente da Est – Sud Est, manterrà una leggera brezza che favorirà un clima piacevole e fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 27 Luglio a Cava De’ Tirreni indicano una giornata estiva con condizioni di bel tempo costante e temperature elevate. Le prossime giornate si preannunciano all’insegna della stabilità atmosferica, con cielo sereno e clima caldo e asciutto. Sono previste condizioni ideali per godersi appieno le giornate estive in questa località della Campania.

Tutti i dati meteo di Sabato 27 Luglio a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 3.6 ENE max 4.2 Grecale 43 % 1013 hPa 3 cielo sereno +25.2° perc. +25° Assenti 1.8 ENE max 2.6 Grecale 45 % 1014 hPa 6 cielo sereno +27.5° perc. +27.2° Assenti 1.4 ESE max 2.5 Scirocco 39 % 1015 hPa 9 cielo sereno +31.6° perc. +30.7° Assenti 7.1 SO max 7.6 Libeccio 33 % 1015 hPa 12 cielo sereno +32.3° perc. +33° Assenti 13.6 SO max 13.8 Libeccio 41 % 1015 hPa 15 cielo sereno +31.6° perc. +32.9° Assenti 8.3 SO max 10.9 Libeccio 46 % 1014 hPa 18 cielo sereno +29.2° perc. +30.1° Assenti 3.3 ONO max 9 Maestrale 51 % 1015 hPa 21 cielo sereno +27.2° perc. +28° Assenti 1.2 ESE max 4.1 Scirocco 57 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 20:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.