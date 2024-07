Meteo Cesena, le previsioni per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesena indicano una settimana caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con temperature in costante aumento. Durante le giornate, il cielo sarà prevalentemente sereno, con lievi coperture nuvolose solo in alcuni momenti. Le temperature massime raggiungeranno valori elevati, con una percezione di caldo che potrà superare i 30°C. Il vento sarà generalmente debole, con variazioni di direzione nelle diverse fasce orarie. L’umidità si manterrà su valori mediamente moderati. In sintesi, Cesena si prepara a vivere una fase di bel tempo e caldo, ideale per godersi giornate estive all’aperto.

Lunedì 29 Luglio

Nel corso della notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 24,5°C e una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est con velocità di 3,6km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica di 1018hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con una lieve copertura nuvolosa del 1%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 30,3°C intorno alle 09:00, con una percezione di caldo di 30,7°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est con una velocità di 12,7km/h. L’umidità diminuirà al 45% e la pressione si manterrà a 1018hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno senza nuvole, con temperature che si manterranno intorno ai 32,9°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare a 16km/h da Nord Est. L’umidità sarà del 39% e la pressione atmosferica si attesterà a 1017hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a 23,4°C intorno alle 23:00. Il vento sarà debole proveniente da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 4,2km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 74% e la pressione rimarrà stabile a 1017hPa.

Martedì 30 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 22,9°C e una leggera brezza da Ovest – Sud Ovest con velocità di 6,3km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica di 1017hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno senza nuvole, con temperature che saliranno fino a 30,4°C intorno alle 09:00. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Est – Nord Est con una velocità di 14,7km/h. L’umidità si attesterà al 33% e la pressione rimarrà a 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con una leggera copertura nuvolosa dell’2%. Le temperature massime saranno di 34,4°C intorno alle 11:00, con una percezione di caldo di 33,7°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est con una velocità di 15,4km/h. L’umidità sarà del 29% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature che si abbasseranno fino a 23,3°C intorno alle 23:00. Il vento sarà debole proveniente da Sud – Sud Ovest con una velocità di 7,7km/h. L’umidità sarà del 46% e la pressione rimarrà stabile a 1015hPa.

Mercoledì 31 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si manterranno intorno ai 23,1°C con una percezione di fresco di 22,6°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità di 7,5km/h. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa dell’2%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 32,3°C intorno alle 09:00, con una percezione di caldo di 31,1°C. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità di 9,2km/h. L’umidità sarà del 29% e la pressione si manterrà a 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 21%. Le temperature massime saranno di 34,6°C intorno alle 12:00, con una percezione di caldo di 34,2°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Est – Nord Est con una velocità di 17,8km/h. L’umidità si attesterà al 30% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con temperature che si abbasseranno fino a 24,9°C intorno alle 23:00. Il vento sarà debole proveniente da Sud – Sud Ovest con una velocità di 5km/h. L’umidità sarà del 56% e la pressione rimarrà stabile a 1011hPa.

Giovedì 1 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si manterranno intorno ai 24,5°C con una percezione di caldo di 24,5°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità di 3,5km/h. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno senza nuvole, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 31°C intorno alle 08:00. Il vento sarà leggero proveniente da Nord – Nord Ovest con una velocità di 4,9km/h. L’umidità diminuirà al 42% e la pressione si manterrà a 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa dell’5%. Le temperature massime saranno di 34,5°C intorno alle 13:00, con una percezione di caldo di 34,4°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est con una velocità di 19,5km/h. L’umidità sarà del 32% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature che si abbasseranno fino a 24,9°C intorno alle 23:00. Il vento sarà debole proveniente da Sud – Sud Ovest con una velocità di 5km/h. L’umidità sarà del 56% e la pressione rimarrà stabile a 1011hPa.

In base alle previsioni meteo per Cesena, si prevede una settimana all’insegna del bel tempo con cieli sereni e temperature in aumento. Siate pronti a godervi giornate soleggiate e calde!

