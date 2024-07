Meteo Copertino, le previsioni per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio a Copertino si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 35,3°C nel primo pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a 35,6°C. Il vento soffierà con intensità variabile dai 22,1km/h ai 29,7km/h provenendo prevalentemente da direzione Nord.

Nel dettaglio, la mattinata si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che potranno superare i 30°C già dalle prime ore del giorno. Nel primo pomeriggio il cielo resterà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che potrebbe comparire nel corso delle ore successive. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 35°C, con una percezione di caldo che potrà risultare ancora più elevata.

Nel tardo pomeriggio e in serata è previsto un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse e la possibilità di precipitazioni leggere. La temperatura calerà leggermente, attestandosi intorno ai 28°C, ma l’umidità potrà aumentare fino al 53%. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una certa instabilità nell’aria.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 24 Luglio a Copertino indicano una giornata caratterizzata da caldo e sole, con un lieve peggioramento delle condizioni atmosferiche nel tardo pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e alle eventuali precipitazioni, soprattutto nelle ore serali. Resta comunque importante monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche a Copertino nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Luglio a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.9° perc. +26.2° Assenti 14.5 NO max 29.6 Maestrale 63 % 1009 hPa 4 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 14.8 NNO max 32.9 Maestrale 58 % 1009 hPa 7 cielo sereno +31.3° perc. +31.8° Assenti 26.4 NNO max 31.4 Maestrale 43 % 1009 hPa 10 cielo sereno +34° perc. +34.9° Assenti 29 N max 29.4 Tramontana 38 % 1009 hPa 13 cielo sereno +35.3° perc. +35.6° Assenti 28.2 N max 27.4 Tramontana 32 % 1008 hPa 16 cielo sereno +33.6° perc. +33.8° Assenti 18.2 ONO max 24.8 Maestrale 36 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +28.4° perc. +29.3° 0.13 mm 24.5 NNO max 36.8 Maestrale 53 % 1009 hPa 22 nubi sparse +28° perc. +29° prob. 23 % 18.8 N max 33.8 Tramontana 55 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 04:04 e tramonta alle ore 04:04

