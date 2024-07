Meteo Correggio, le previsioni per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Correggio promettono una giornata all’insegna del sole e delle temperature elevate. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature piacevoli, con una leggera brezza proveniente da Ovest. Durante la mattina, le temperature inizieranno a salire gradualmente, con una percezione di caldo che aumenterà mano a mano che avanza la giornata.

Nel pomeriggio, il sole splenderà a pieno regime, portando le temperature a toccare punte di calore intenso. La brezza leggera proveniente da Nord Ovest potrà offrire un po’ di sollievo, ma si consiglia comunque di prestare attenzione all’esposizione diretta ai raggi solari e di mantenere un’adeguata idratazione.

In serata, il cielo resterà sereno e le temperature, seppur in calo rispetto alle ore più calde della giornata, rimarranno piuttosto elevate. La brezza proveniente da Est contribuirà a rendere l’atmosfera più gradevole, ma si consiglia comunque di evitare sforzi eccessivi e di prestare attenzione alla propria idratazione.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 28 Luglio a Correggio indicano una giornata estiva tipica, con sole, caldo e cielo sereno. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari, di evitare l’esposizione diretta nelle ore più calde e di mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio le temperature elevate previste. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle condizioni meteo dei prossimi giorni a Correggio.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a Correggio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.8° perc. +24.9° Assenti 2.6 NO max 3.4 Maestrale 61 % 1016 hPa 3 cielo sereno +23.2° perc. +23.3° Assenti 4.5 ONO max 4.9 Maestrale 67 % 1016 hPa 6 cielo sereno +25.5° perc. +25.6° Assenti 8.1 ONO max 10.9 Maestrale 55 % 1018 hPa 9 cielo sereno +31° perc. +31.6° Assenti 10.4 NO max 10.1 Maestrale 45 % 1018 hPa 12 cielo sereno +35.4° perc. +35° Assenti 10.4 NO max 10.5 Maestrale 29 % 1016 hPa 15 cielo sereno +36.2° perc. +36.4° Assenti 13.9 NNO max 12.2 Maestrale 30 % 1015 hPa 18 cielo sereno +32.2° perc. +33.4° Assenti 11.8 NNE max 17.1 Grecale 44 % 1015 hPa 21 cielo sereno +27.8° perc. +28.6° prob. 1 % 8.9 ESE max 16.1 Scirocco 54 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 20:44

