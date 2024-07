Meteo Fermo, le previsioni per domani sabato 27 luglio

MeteoWeb

Sabato 27 Luglio a Fermo si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno piuttosto elevate, con punte massime attese nel pomeriggio.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 26°C. Nel corso della mattinata, le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i 31°C verso le ore centrali.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio. Le temperature massime si manterranno intorno ai 31°C, con una sensazione di caldo che potrebbe essere accentuata dalla presenza di venti leggeri provenienti da Est.

In serata, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con temperature che si attesteranno intorno ai 25°C. Non sono previste precipitazioni significative e la situazione rimarrà stabile per tutta la notte.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Fermo indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno elevate e cieli generalmente sereni. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.7° perc. +22.4° Assenti 5.7 O max 5.4 Ponente 51 % 1013 hPa 3 cielo sereno +22.4° perc. +22.1° Assenti 4.8 OSO max 4.6 Libeccio 53 % 1014 hPa 6 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 2.2 SSO max 2.7 Libeccio 43 % 1015 hPa 9 cielo sereno +30.2° perc. +29.6° Assenti 12.1 E max 8.3 Levante 37 % 1015 hPa 12 cielo sereno +31.1° perc. +30.5° Assenti 18.4 E max 14.9 Levante 36 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30° perc. +29.5° Assenti 17.4 ESE max 19 Scirocco 38 % 1014 hPa 18 poche nuvole +27.2° perc. +27.5° Assenti 9.8 SE max 13.5 Scirocco 48 % 1015 hPa 21 poche nuvole +25.3° perc. +25.2° Assenti 9.1 SSO max 9.8 Libeccio 49 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 20:29

