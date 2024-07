Meteo Formigine, le previsioni per domani mercoledì 10 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 10 Luglio a Formigine si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 3-10%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 8-22%. Le temperature saliranno fino a toccare i +33°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 47% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa intorno allo 0-14%. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a +27°C. Possibilità di piogge leggere nel tardo pomeriggio con un’umidità del 72% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 10 Luglio a Formigine indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. Le condizioni meteo si manterranno stabili nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche e di consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +23.3° perc. +23.7° Assenti 6.2 SO max 6.8 Libeccio 80 % 1016 hPa 3 cielo sereno +22.3° perc. +22.7° Assenti 6.7 OSO max 8 Libeccio 82 % 1016 hPa 6 cielo sereno +25.2° perc. +25.7° Assenti 5.1 O max 7 Ponente 73 % 1016 hPa 9 cielo sereno +29.6° perc. +32.2° Assenti 5 NNO max 4.8 Maestrale 61 % 1016 hPa 12 poche nuvole +32.4° perc. +34.8° Assenti 6.8 NNE max 7.4 Grecale 49 % 1015 hPa 15 poche nuvole +33° perc. +35.7° prob. 10 % 10.5 NNE max 7.9 Grecale 48 % 1013 hPa 18 poche nuvole +29.4° perc. +33° prob. 18 % 6.2 NNO max 7.8 Maestrale 67 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +24.6° perc. +25.3° 0.42 mm 6.3 SO max 6.5 Libeccio 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 21:00

