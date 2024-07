Meteo Frosinone, le previsioni per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio a Frosinone prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con temperature in lieve aumento, mentre nel pomeriggio si potranno notare alcune nuvole sparse, ma senza rischio di precipitazioni.

Durante la notte il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 23°C. La mattina il cielo resterà sereno, con temperature che raggiungeranno i 36°C durante le ore centrali del giorno. Nel pomeriggio e in serata si potranno osservare poche nuvole nel cielo, ma senza variazioni significative delle temperature che si manterranno intorno ai 35°C.

Le condizioni meteo a Frosinone si preannunciano quindi ideali per trascorrere una giornata all’aperto, godendo del caldo estivo e del sole splendente. Tuttavia, è consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi frequentemente, date le temperature elevate previste per la giornata.

In base alle previsioni, nei prossimi giorni a Frosinone si prevedono condizioni meteorologiche simili, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che si manterranno elevate. È quindi consigliabile prestare attenzione alle indicazioni meteo e adottare le dovute precauzioni per affrontare al meglio le giornate di caldo intenso.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.3° perc. +23.1° Assenti 3.1 NE max 3.3 Grecale 54 % 1014 hPa 3 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° Assenti 2.7 NNE max 2.7 Grecale 60 % 1013 hPa 6 cielo sereno +27° perc. +27.1° Assenti 1.2 SSO max 1.4 Libeccio 45 % 1012 hPa 9 cielo sereno +33.9° perc. +32.8° Assenti 9.9 OSO max 14.2 Libeccio 28 % 1011 hPa 12 cielo sereno +36.8° perc. +35.9° Assenti 19.9 OSO max 20 Libeccio 24 % 1009 hPa 15 poche nuvole +35° perc. +34.3° prob. 4 % 19.8 OSO max 19.2 Libeccio 28 % 1009 hPa 18 poche nuvole +29.8° perc. +29.6° prob. 2 % 7.4 OSO max 10.3 Libeccio 41 % 1009 hPa 21 cielo sereno +23.5° perc. +23.5° prob. 1 % 4 NNO max 5.1 Maestrale 60 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 20:33

