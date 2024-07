Meteo Galatina, le previsioni per domani sabato 27 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Galatina per Sabato 27 Luglio prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 34°C durante le ore centrali del giorno.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 23°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest e un’umidità intorno al 65%. Le condizioni di cielo sereno rimarranno invariate anche durante le prime ore del mattino, con temperature che saliranno gradualmente fino a superare i 32°C.

Nel corso della mattina, il vento proveniente da Nord si intensificherà leggermente, portando una sensazione di caldo più accentuata. Le temperature massime saranno raggiunte nel primo pomeriggio, con valori intorno ai 34°C e un’umidità che si manterrà intorno al 30%.

Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno elevate e venti che soffieranno con intensità moderata da Nord – Nord Est. Anche durante la sera, le temperature saranno piacevoli, attorno ai 25°C, con una leggera brezza che favorirà un calo dell’umidità.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 27 Luglio a Galatina indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno, temperature elevate e venti moderati. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione all’idratazione e di evitare l’esposizione prolungata al sole nelle ore più calde della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.4° perc. +23.4° Assenti 11.7 NNO max 17.1 Maestrale 65 % 1013 hPa 4 cielo sereno +22.9° perc. +22.8° Assenti 12.7 NO max 24.4 Maestrale 63 % 1013 hPa 7 cielo sereno +29.9° perc. +30° Assenti 21 NNO max 23.6 Maestrale 44 % 1014 hPa 10 cielo sereno +33.1° perc. +32.4° Assenti 21.4 N max 21 Tramontana 32 % 1014 hPa 13 cielo sereno +34.1° perc. +32.9° Assenti 19.4 NNE max 19 Grecale 27 % 1014 hPa 16 cielo sereno +33° perc. +31.2° Assenti 14.9 NNE max 15.1 Grecale 24 % 1014 hPa 19 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 7.5 NE max 9 Grecale 45 % 1015 hPa 22 cielo sereno +24.4° perc. +24.4° Assenti 1.6 NE max 3.6 Grecale 59 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:03

