Meteo La Spezia, le previsioni per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a La Spezia si presentano con condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, garantendo una giornata soleggiata e piacevole per chiunque si trovi in città.

Durante la mattina, le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Est che potrà raggiungere i 9,1km/h. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

Nel pomeriggio, le temperature saliranno fino a toccare i +27,5°C. Il vento soffierà sempre dal Sud – Sud Ovest con una velocità di 10,5km/h. L’umidità diminuirà leggermente al 63% e la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1012hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole, ma senza alcuna precipitazione in vista. Le temperature si attesteranno intorno ai +23°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Est a 4,5km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 87% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1011hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per La Spezia per Venerdì 12 Luglio indicano una giornata estiva con temperature gradevoli e cielo sereno. Le condizioni meteo si preannunciano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori simili e assenza di precipitazioni significative. Sembra quindi che un weekend all’insegna del bel tempo sia in arrivo per la città ligure.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a La Spezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23° perc. +23.3° Assenti 3.9 NE max 4.2 Grecale 77 % 1014 hPa 3 cielo sereno +22.6° perc. +23° Assenti 4.1 E max 5.7 Levante 79 % 1013 hPa 6 cielo sereno +24° perc. +24.5° Assenti 7.1 SE max 7.9 Scirocco 77 % 1013 hPa 9 cielo sereno +25.9° perc. +26.4° Assenti 7.6 S max 8.4 Ostro 72 % 1013 hPa 12 cielo sereno +27.3° perc. +29° Assenti 8.4 SSO max 10.7 Libeccio 65 % 1012 hPa 15 cielo sereno +27.2° perc. +28.7° prob. 4 % 7.1 SSO max 9 Libeccio 64 % 1012 hPa 18 cielo sereno +25.3° perc. +25.9° prob. 3 % 5 SSO max 6.4 Libeccio 78 % 1011 hPa 21 poche nuvole +23.3° perc. +23.9° Assenti 2.9 SE max 4.5 Scirocco 87 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 21:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.