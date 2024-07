Meteo Lentini, le previsioni per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Domenica 21 Luglio a Lentini si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le temperature si manterranno elevate durante l’arco della giornata, con cielo sereno e copertura nuvolosa pari al 0%. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche di vento assenti e nessuna precipitazione prevista.

Nel dettaglio, la giornata inizierà con temperature intorno ai 26-27°C nelle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a toccare punte di 38-39°C nelle ore centrali del giorno. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore rispetto alla temperatura effettiva, grazie alla brezza leggera che caratterizzerà la giornata.

Durante il pomeriggio, le temperature massime si manterranno intorno ai 38-39°C, con una leggera diminuzione verso sera quando si attesteranno intorno ai 28-30°C. La brezza leggera accompagnerà il tramonto, garantendo un calo graduale delle temperature.

Le condizioni meteo a Lentini per la giornata di Domenica 21 Luglio si preannunciano ideali per chi ama il caldo estivo e il sole. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di idratarsi a sufficienza, vista l’elevata temperatura prevista.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Lentini indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo estivo, con temperature che si manterranno elevate e cielo sereno. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Lentini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 5.9 O max 6 Ponente 44 % 1009 hPa 4 cielo sereno +25.7° perc. +25.4° Assenti 4.4 OSO max 4.5 Libeccio 41 % 1009 hPa 7 cielo sereno +33.2° perc. +31.2° Assenti 4.7 NNO max 6.7 Maestrale 21 % 1010 hPa 10 cielo sereno +38.4° perc. +36.1° Assenti 13 ENE max 14.3 Grecale 15 % 1009 hPa 13 cielo sereno +39.1° perc. +37.9° Assenti 20.8 SE max 20.5 Scirocco 19 % 1008 hPa 16 cielo sereno +36.6° perc. +35.6° Assenti 10.4 ENE max 18.5 Grecale 24 % 1008 hPa 19 cielo sereno +30.2° perc. +29.6° Assenti 2.4 SSO max 4.5 Libeccio 38 % 1009 hPa 22 cielo sereno +28.8° perc. +28° Assenti 5.3 O max 5.3 Ponente 35 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 04:29 e tramonta alle ore 04:29

