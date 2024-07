Meteo Limbiate, le previsioni per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio a Limbiate si prevedono condizioni meteo variegate. La giornata inizierà con nubi sparse al mattino, che daranno poi spazio a un cielo coperto nel corso della mattinata. Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando un bel sole fino alla sera, quando sono attese precipitazioni leggere.

Le previsioni meteo per Mercoledì 24 Luglio a Limbiate indicano una temperatura massima di +30,9°C nel primo pomeriggio, con una temperatura percepita che potrà raggiungere i +31,6°C. La minima prevista è di +19,8°C durante la notte. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che potranno arrivare fino a 10,1km/h.

Durante la giornata, l’umidità oscillerà tra il 45% e l’92%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1011hPa e 1014hPa. Le precipitazioni saranno presenti nel tardo pomeriggio e in serata, con intensità variabile tra 0.15mm e 0.59mm.

In base alla situazione meteo dei prossimi giorni a Limbiate, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni per giovedì e venerdì, quando sono attese condizioni meteorologiche instabili con possibili precipitazioni più consistenti. Per il weekend, invece, sembrano esserci buone probabilità di un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature che dovrebbero mantenersi piuttosto elevate.

In conclusione, Mercoledì 24 Luglio a Limbiate si prospetta una giornata con un mix di sole e nuvole, con piogge previste nel tardo pomeriggio e in serata. È consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Luglio a Limbiate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.5° perc. +22° prob. 68 % 6.6 NNE max 10 Grecale 88 % 1014 hPa 3 poche nuvole +20.1° perc. +20.3° prob. 4 % 7.2 N max 10 Tramontana 83 % 1013 hPa 6 nubi sparse +21.7° perc. +21.8° Assenti 4.2 NE max 8.4 Grecale 74 % 1014 hPa 9 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° prob. 2 % 7.9 ESE max 9.5 Scirocco 59 % 1014 hPa 12 cielo coperto +29.6° perc. +30.5° Assenti 8.1 SE max 6.4 Scirocco 50 % 1013 hPa 15 cielo sereno +30.9° perc. +31.5° prob. 4 % 9.6 SSE max 7.8 Scirocco 45 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +26.7° perc. +28.4° 0.3 mm 6.2 S max 9.4 Ostro 71 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +22.9° perc. +23.5° 0.46 mm 4.2 NE max 4.9 Grecale 89 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 03:43 e tramonta alle ore 03:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.