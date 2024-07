Previsioni Meteo Lombardia: oggi temporali sparsi, domenica forte maltempo e crollo delle temperature

MeteoWeb

“Oggi, venerdì, correnti occidentali molto calde ma con passaggio di una debole saccatura atlantica e sviluppo di temporali sparsi tra pomeriggio e sera. Sabato flusso a curvatura anticiclonica, più stabile e ancora caldo, con locale instabilità sui rilievi centro-orientali. Domenica passaggio di una perturbazione atlantica con calo delle massime e precipitazioni diffuse, prevalentemente nel pomeriggio“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Lunedì correnti nordoccidentali prevalentemente stabili con cielo poco nuvoloso e rialzo delle massime. Tra martedì e mercoledì variabilità per il possibile passaggio di aria più instabile su Alpi e setteori centro-orientali, con affidabilità previsionale medio-bassa“.

Oggi inizialmente sereno o poco nuvoloso; nel corso del pomeriggio irregolari addensamenti, dapprima sui rilievi o sui settori occidentali, verso sera possibili ovunque.

Precipitazioni: rovesci o temporali sui rilievi nel primo pomeriggio, in successiva estensione alla pianura, in particolare quella centro-orientale in serata. Possibili fenomeni localmente di forte intensità.

Temperature: in pianura massime tra 33 e 37 °C.

Zero termico: intorno a 4200 metri.

Venti: da deboli a localmente moderati variabili; dal pomeriggio rinforzi estesi nei pressi dei temporali.

Altri fenomeni: forte disagio da calore in pianura, da moderato a forte nelle valli.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nella notte residui addensamenti sui settori orientali e sull’Appennino; in mattinata poco nuvoloso con transito di velature e formazione di locali addensamenti sui rilievi; nel pomeriggio moderato aumento dei cumuli sui rilievi, in particolare quelli centro-orientali; in tarda serata transito di nuvolosità più compatta a partire dai settori occidentali.

Precipitazioni: nella notte residui rovesci o temporali sulla pianura orientale, Prealpi Orientali ed Appennino, in rapido esaurimento; nel pomeriggio locali rovesci o brevi temporali sui rilievi centro-orientali, con possibile interessamento della pianura adiacente.

Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve o moderato calo. In pianura minime tra 20 e 23 °C, massime tra 31 e 35 °C.

Zero termico: intorno a 4100 metri.

Venti: in pianura e nelle valli da deboli a moderati variabili o a regime di brezza; in quota moderati da nordovest.

Altri fenomeni: disagio da calore, da moderato a forte sulla pianura; da debole a moderato nelle valli.

