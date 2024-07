Meteo Lugo, le previsioni per domani giovedì 1 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Lugo indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un’alternanza di cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai +27°C alle 06:00, per poi salire fino a +34,2°C alle 09:00. Il vento soffierà da nord con intensità variabile.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo attorno alle 15:00, con valori intorno ai +38,2°C. Il vento sarà moderato proveniente da est.

In serata, è prevista una lieve precipitazione alle 19:00, con una temperatura di +28,1°C. Le nuvole tenderanno a diradarsi verso le ore notturne, mantenendo comunque una copertura parziale.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Lugo suggeriscono un mantenimento delle condizioni stabili, con temperature elevate e possibili precipitazioni nel tardo pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e alla copertura nuvolosa per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Agosto a Lugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24° perc. +24.2° prob. 9 % 3.2 S max 4.8 Ostro 69 % 1012 hPa 3 cielo sereno +23° perc. +23.1° prob. 14 % 6.3 ONO max 7.6 Maestrale 67 % 1011 hPa 6 cielo sereno +27° perc. +27.5° Assenti 6 ONO max 6.8 Maestrale 50 % 1011 hPa 9 cielo sereno +34.2° perc. +33.6° Assenti 4.9 N max 6 Tramontana 30 % 1010 hPa 12 cielo sereno +38.1° perc. +37.7° Assenti 9.8 NE max 14 Grecale 24 % 1008 hPa 15 cielo sereno +36.4° perc. +36.8° Assenti 21.6 E max 18.9 Levante 30 % 1006 hPa 18 poche nuvole +31.3° perc. +31.3° prob. 14 % 13.1 ESE max 27.4 Scirocco 40 % 1006 hPa 21 nubi sparse +25° perc. +25.2° prob. 27 % 7.3 SSO max 14.9 Libeccio 62 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:02 e tramonta alle ore 20:33

