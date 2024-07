Meteo Lumezzane, le previsioni per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Lumezzane prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, a partire dalle prime ore, è attesa una leggera pioggia che potrebbe proseguire fino a metà mattina. Le temperature si manterranno intorno ai 20-25°C con una percezione leggermente superiore, a causa dell’umidità presente nell’aria.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con possibilità di piogge intermittenti, che potrebbero intensificarsi verso sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 26-27°C, mentre l’umidità relativa dell’aria sarà intorno al 60-70%. Il vento soffierà con intensità leggera, proveniente prevalentemente da sud.

In serata, le precipitazioni potrebbero aumentare di intensità, con possibili rovesci di pioggia moderata. Le temperature si abbasseranno leggermente, mantenendosi intorno ai 20°C. L’umidità relativa dell’aria sarà in aumento, raggiungendo valori intorno all’80%.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lumezzane indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che si manterranno stabili attorno ai 25-28°C. L’umidità relativa dell’aria tenderà a diminuire, garantendo una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, Domenica 21 Luglio a Lumezzane sarà caratterizzata da un clima instabile con piogge intermittenti e temperature gradevoli. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e munirsi di un ombrello in caso di precipitazioni. Resta aggiornato sulle ultime previsioni meteo per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Lumezzane

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19° perc. +19.3° prob. 52 % 6.3 NE max 7 Grecale 90 % 1010 hPa 3 cielo sereno +18.2° perc. +18.4° prob. 23 % 6.2 NNE max 5.7 Grecale 90 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +20.9° perc. +21.2° 0.25 mm 2.2 NE max 3.5 Grecale 84 % 1010 hPa 9 cielo sereno +25.4° perc. +25.7° prob. 32 % 6.3 SSE max 5.5 Scirocco 65 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +26° perc. +26° 0.4 mm 8.6 S max 8.7 Ostro 68 % 1009 hPa 15 cielo coperto +27.2° perc. +28.2° prob. 49 % 5.8 S max 6.4 Ostro 58 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +23.4° perc. +23.8° 0.76 mm 2.8 NO max 3.5 Maestrale 77 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +19° perc. +19.2° 0.73 mm 7.5 ENE max 9.8 Grecale 88 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 03:49 e tramonta alle ore 03:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.