Meteo Mercato San Severino, le previsioni per domani domenica 28 luglio

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Mercato San Severino si presentano con condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature saranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai 30°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà intorno al 40% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1018hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno ulteriormente, con valori che potranno superare i 35°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con intensità fino a 12km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 35%.

In serata, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 28°C. Il vento sarà debole proveniente da Est – Sud Est, con un’umidità che salirà al 53%.

In conclusione, Domenica 28 Luglio a Mercato San Severino si prospetta una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 1.7 SE max 2.2 Scirocco 58 % 1017 hPa 3 cielo sereno +25.1° perc. +25.3° Assenti 2.5 ESE max 2.5 Scirocco 62 % 1017 hPa 6 cielo sereno +28.3° perc. +28.7° Assenti 1.9 SSE max 2 Scirocco 49 % 1018 hPa 9 cielo sereno +33.7° perc. +33.4° Assenti 6.3 SO max 9.1 Libeccio 33 % 1018 hPa 12 cielo sereno +34.6° perc. +35.5° Assenti 12.2 SSO max 13.2 Libeccio 36 % 1017 hPa 15 cielo sereno +33.4° perc. +35° Assenti 7.9 S max 8.6 Ostro 42 % 1016 hPa 18 cielo sereno +30.5° perc. +31.1° Assenti 2 S max 6.5 Ostro 46 % 1016 hPa 21 cielo sereno +28° perc. +28.5° Assenti 2 ENE max 2.4 Grecale 51 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 20:17

