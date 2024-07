Meteo Misilmeri, le previsioni per domani lunedì 29 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Misilmeri per Lunedì 29 Luglio prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 32,6°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà sui 24°C durante le prime ore del mattino.

Durante la notte, le temperature oscilleranno intorno ai 25°C, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni. L’umidità si manterrà intorno al 70% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1017hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire gradualmente, con valori che supereranno i 30°C già dalle ore 09:00. La brezza leggera proveniente dal Nord – Nord Est favorirà una sensazione di fresco nonostante il caldo.

Nel pomeriggio, il termometro raggiungerà il suo picco massimo, con temperature sopra i 32°C. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo un clima piacevole nonostante il caldo intenso.

In serata, le temperature inizieranno a scendere leggermente, ma si manterranno comunque sopra i 25°C. Il cielo resterà sereno e l’umidità si attesterà intorno al 70%.

In conclusione, Lunedì 29 Luglio a Misilmeri sarà caratterizzato da una giornata di sole e caldo, con temperature elevate e cielo sereno per tutto l’arco della giornata. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di idratarsi frequentemente per affrontare al meglio le alte temperature previste.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Luglio a Misilmeri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.7° perc. +25° Assenti 1.2 NE max 2.9 Grecale 68 % 1017 hPa 4 cielo sereno +24° perc. +24.2° Assenti 2.1 SE max 3.4 Scirocco 70 % 1017 hPa 7 cielo sereno +29.2° perc. +29.5° Assenti 7.7 NNE max 8.7 Grecale 47 % 1017 hPa 10 cielo sereno +32.4° perc. +32.1° Assenti 12.6 NNE max 12.9 Grecale 36 % 1017 hPa 13 cielo sereno +32.6° perc. +32.2° Assenti 13.2 NNE max 14.4 Grecale 34 % 1015 hPa 16 cielo sereno +30.3° perc. +30.8° Assenti 10.5 N max 12.5 Tramontana 45 % 1015 hPa 19 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 3.9 NNE max 4.7 Grecale 68 % 1015 hPa 22 cielo sereno +25.1° perc. +25.5° Assenti 2.4 SSO max 4 Libeccio 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.