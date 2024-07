Meteo Modica, le previsioni per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Modica indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà assente, con cielo sereno per tutto il giorno. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 31°C durante le ore centrali della giornata.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 24°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà intorno al 57% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1017hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, con valori che raggiungeranno i 30°C verso le ore 9:00. Il vento soffierà da Sud con intensità crescente.

Nel pomeriggio, il caldo si farà sentire con temperature che potranno superare i 31°C. Il vento proveniente da Sud – Sud Ovest sarà moderato, con raffiche leggere. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 40%.

In serata, le temperature scenderanno gradualmente, ma si manterranno piacevoli attorno ai 25°C. Il vento proveniente da Nord Ovest sarà leggero, con un’umidità intorno al 60%.

In conclusione, Domenica 28 Luglio a Modica sarà caratterizzata da condizioni meteo ideali per trascorrere una giornata all’aperto. Le temperature estive e il cielo sereno renderanno l’atmosfera piacevole e invitante. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno elevate. Sono previste giornate ideali per godersi il mare e le bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a Modica

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.1° perc. +24.1° Assenti 4.9 N max 5.2 Tramontana 57 % 1016 hPa 4 cielo sereno +23.5° perc. +23.5° Assenti 5.5 NE max 5.5 Grecale 59 % 1017 hPa 7 cielo sereno +28.2° perc. +28.3° Assenti 4.4 SE max 6.3 Scirocco 45 % 1018 hPa 10 cielo sereno +31.2° perc. +31° Assenti 13.1 S max 12.5 Ostro 39 % 1018 hPa 13 cielo sereno +31.2° perc. +31.1° Assenti 14.8 SSO max 12.9 Libeccio 40 % 1016 hPa 16 cielo sereno +29° perc. +29.3° Assenti 15.1 OSO max 10.7 Libeccio 47 % 1016 hPa 19 cielo sereno +25° perc. +25.1° Assenti 9.2 ONO max 11.8 Maestrale 60 % 1017 hPa 22 cielo sereno +24.9° perc. +25° Assenti 7.3 NNO max 7.5 Maestrale 58 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 20:08

