Maltempo, forti temporali in Sicilia: nubifragi nel Ragusano, Etna imbiancato | FOTO

MeteoWeb

Molta attività temporalesca sta caratterizzando il pomeriggio di oggi in gran parte d’Italia, soprattutto al Centro-Sud nelle zone interne e sui rilievi. Forti temporali stanno colpendo buona parte della Sicilia, soprattutto le zone interne, dove si registrano anche allagamenti in alcune località a seguito di forti piogge. Un forte temporale con nubifragio e grandine ha colpito Modica, nel Ragusano: la località registra 58mm di pioggia e grandine abbondante di discrete dimensioni. Segnaliamo anche 53mm a Monterosso Almo, sempre nel Ragusano, 37mm a Ragusa, Mirabella Imbaccari, 36mm a Granieri, 32mm a Frigintini, 27mm a Caltanissetta, 22mm a Mussomeli, Cotomino, 12mm a Maniace.

Questo è il 17° giorno di pioggia di questo mese di agosto in Sicilia, anche se nei due giorni scorsi i fenomeni sono stati molto più limitati nello spazio rispetto ad oggi. Si tratta di qualcosa di insolito e raro in questo periodo dell’anno per l’isola ma sono piogge davvero necessarie per contrastare la siccità che affligge il territorio.

Un forte temporale ha colpito anche l’area etnea, imbiancando i crateri sommitali dell’Etna di grandine. L’effetto è così forte che sembra che sul vulcano sia caduta la neve.

In tutte le zone interne colpite dal maltempo, e dunque su buona parte della Sicilia, in pieno pomeriggio si registrano temperature di +27-28°C. Valori più alti solo nella Sicilia occidentale e lungo la costa meridionale dell’isola.

Anche l’entroterra della Calabria è colpito da temporali di forte intensità, accompagnati da forti raffiche di vento e grandine. Più colpita la zona del Catanzarese, ma anche le Serre e il Lametino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.