Meteo Montecatini Terme, le previsioni per domani giovedì 18 luglio

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Montecatini Terme mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate durante la giornata. La mattina avremo nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 45% e il 79%. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 36,4°C intorno a mezzogiorno, con una percezione di caldo che potrà superare i 36,8°C nelle ore centrali del pomeriggio.

Durante il pomeriggio e la sera il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 3-6%. Le temperature caleranno gradualmente, ma resteranno piacevoli, con valori intorno ai 32,6°C alle 17:00 e ai 24,6°C alle 23:00. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che non supereranno i 15,8km/h.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori abbastanza elevati, oscillando tra il 28% e il 77% durante la giornata. Non sono previste precipitazioni significative, con probabilità di pioggia che si manterranno assenti per l’intera giornata.

In base alle condizioni attese per Giovedì 18 Luglio, possiamo concludere che a Montecatini Terme avremo una giornata caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, con temperature elevate ma non eccessive e venti leggeri. Le condizioni meteo si preannunciano ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze del territorio toscano.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Montecatini Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.6° perc. +23° Assenti 4.5 N max 4.9 Tramontana 79 % 1017 hPa 4 nubi sparse +22.1° perc. +22.4° Assenti 4.4 NNE max 4.9 Grecale 77 % 1017 hPa 7 nubi sparse +28.6° perc. +29.6° Assenti 2.1 ENE max 4.8 Grecale 54 % 1017 hPa 10 nubi sparse +34.4° perc. +35.1° Assenti 2.3 SSE max 5.7 Scirocco 36 % 1017 hPa 13 cielo sereno +36.8° perc. +36.8° prob. 16 % 10.6 OSO max 10.7 Libeccio 28 % 1015 hPa 16 cielo sereno +34.5° perc. +35.3° prob. 14 % 13.4 ONO max 15.8 Maestrale 36 % 1015 hPa 19 cielo sereno +26.7° perc. +28.1° Assenti 5.5 NO max 12 Maestrale 66 % 1017 hPa 22 cielo sereno +24.7° perc. +25.2° prob. 2 % 6 NNO max 7.8 Maestrale 76 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 20:52

