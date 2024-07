Meteo Montecatini Terme, le previsioni per domani sabato 27 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 27 Luglio a Montecatini Terme si presentano con condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 36,4°C intorno alle ore 12:00, con una percezione di caldo che si attesterà sui 36,5°C. Durante la mattina, le temperature saranno gradevoli, con valori intorno ai 25-30°C, mentre nel pomeriggio si potrà percepire un aumento significativo del caldo.

La velocità del vento si manterrà generalmente leggera, con punte massime di 16,6km/h durante il primo pomeriggio. La direzione del vento sarà prevalente da Sud Ovest, garantendo una brezza leggera che potrà mitigare leggermente la sensazione di caldo.

Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità che si manterrà intorno al 30-40% durante la giornata. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1015-1018hPa.

In conclusione, Sabato 27 Luglio a Montecatini Terme si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo ideali per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature elevate saranno mitigate dalla leggera brezza e dalla mancanza di precipitazioni, garantendo una piacevole esperienza per residenti e turisti.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Montecatini Terme indicano un mantenimento delle condizioni di cielo sereno e temperature elevate, con possibili variazioni nei valori termici ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteorologiche generali. Si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni locali e di proteggersi adeguatamente dalle alte temperature.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22° perc. +22.4° Assenti 3.4 N max 3.2 Tramontana 80 % 1015 hPa 4 cielo sereno +21.4° perc. +21.7° Assenti 4.1 NNE max 4.1 Grecale 80 % 1015 hPa 7 cielo sereno +28.1° perc. +29° Assenti 2.1 S max 2.8 Ostro 55 % 1016 hPa 10 cielo sereno +34.2° perc. +34.4° Assenti 6.8 SO max 8.7 Libeccio 34 % 1016 hPa 13 cielo sereno +36.3° perc. +36.3° Assenti 16.3 OSO max 14.4 Libeccio 29 % 1015 hPa 16 cielo sereno +34.5° perc. +34.2° Assenti 13.6 OSO max 13 Libeccio 31 % 1014 hPa 19 cielo sereno +25.7° perc. +25.9° Assenti 6.9 ONO max 10.2 Maestrale 61 % 1016 hPa 22 cielo sereno +23.4° perc. +23.7° Assenti 2.4 N max 5.1 Tramontana 72 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 20:43

