Meteo Nocera Inferiore, le previsioni per domani giovedì 11 luglio

Le previsioni meteo a Nocera Inferiore per Giovedì 11 Luglio prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con temperature elevate e un’umidità che si manterrà su valori medi.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e limpido, con temperature che si attesteranno intorno ai +28°C. Nel corso delle ore pomeridiane, il termometro raggiungerà punte di +33°C, con una leggera brezza che contribuirà a rendere più sopportabile il caldo. Anche in serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature intorno ai +27°C e poche nuvole presenti in cielo.

Il vento soffierà prevalentemente da sud, con intensità che si manterranno nella fascia della brezza leggera, senza raffiche di particolare rilevanza. Le precipitazioni saranno assenti, così come la presenza di piogge.

In conclusione, le previsioni meteo per Nocera Inferiore indicano una giornata di sole e caldo, con temperature estive e condizioni di bel tempo che favoriranno attività all’aperto e momenti di relax. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che si manterranno su valori simili e un clima caldo e asciutto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 3.6 SSE max 4.6 Scirocco 67 % 1015 hPa 3 cielo sereno +25.2° perc. +25.6° Assenti 4.4 SE max 5.2 Scirocco 70 % 1015 hPa 6 cielo sereno +28.7° perc. +29.6° Assenti 2.6 SSE max 2.3 Scirocco 53 % 1016 hPa 9 cielo sereno +33.2° perc. +33.4° Assenti 8.4 SSO max 5.2 Libeccio 37 % 1015 hPa 12 cielo sereno +33.8° perc. +34.6° Assenti 12.2 SSO max 9 Libeccio 38 % 1015 hPa 15 cielo sereno +32.6° perc. +33.2° Assenti 9 SSO max 9.2 Libeccio 40 % 1014 hPa 18 cielo sereno +29.3° perc. +30.3° Assenti 3.3 S max 4.8 Ostro 52 % 1015 hPa 21 cielo sereno +27.3° perc. +28.5° Assenti 3.7 SSE max 4.6 Scirocco 60 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:42 e tramonta alle ore 20:32

