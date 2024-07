Meteo Pachino, le previsioni per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pachino indicano una settimana all’insegna del bel tempo. Cieli sereni e temperature gradevoli caratterizzeranno i prossimi giorni. I venti saranno prevalentemente leggeri, senza precipitazioni significative in vista. Residenti e turisti potranno godere di giornate soleggiate e piacevoli in questa località siciliana.

Lunedì 29 Luglio

Nella notte a Pachino il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,4°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità di 6,2km/h. L’umidità si attesterà al 65% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Al mattino il meteo rimarrà stabile con cielo sereno e temperature in lieve aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +27,2°C percepita come +28,1°C con una brezza leggera da Nord Est a 6,5km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel pomeriggio il sole continuerà a splendere su Pachino con temperature che raggiungeranno i +28,9°C percepiti come +30,7°C alle 14:00. Il vento soffierà da Sud Ovest a 12,6km/h con raffiche leggere. L’umidità salirà al 59% mentre la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In serata le condizioni meteorologiche resteranno stabili, con cielo sereno e temperature intorno ai +27,7°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà a 16,4km/h con un’umidità del 67% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Martedì 30 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno su Pachino con temperature che si manterranno intorno ai +27,6°C. Il vento da Nord – Nord Ovest soffierà a 6,8km/h con un’umidità del 59% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Al mattino il meteo sarà simile al giorno precedente, con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +28,4°C percepita come +29,2°C con una brezza leggera da Nord – Nord Est a 12km/h. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel pomeriggio il sole continuerà a splendere su Pachino con temperature che raggiungeranno i +30°C percepiti come +32°C alle 13:00. Il vento soffierà da Sud Ovest a 17,8km/h con un’umidità del 56% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

In serata le condizioni meteorologiche resteranno stabili, con cielo sereno e temperature intorno ai +27,5°C. Il vento proveniente da Nord Ovest soffierà a 10,5km/h con un’umidità del 65% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mercoledì 31 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno su Pachino con temperature che si attesteranno intorno ai +27,2°C. Il vento da Nord – Nord Ovest soffierà a 5,1km/h con un’umidità del 67% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Al mattino il meteo sarà stabile, con cielo sereno e temperature in lieve aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +28,1°C percepita come +29,9°C con una brezza leggera da Nord – Nord Est a 11,9km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel pomeriggio il sole continuerà a splendere su Pachino con temperature che raggiungeranno i +29,4°C percepiti come +32,3°C alle 14:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 15,3km/h con un’umidità del 63% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

In serata le condizioni meteorologiche resteranno stabili, con cielo sereno e temperature intorno ai +27,5°C. Il vento proveniente da Sud Ovest soffierà a 10,1km/h con un’umidità del 70% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Giovedì 1 Agosto

Durante la notte il cielo sarà sereno su Pachino con temperature che si manterranno intorno ai +27,1°C. Il vento da Ovest – Nord Ovest soffierà leggero a 4,8km/h con un’umidità del 68% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Al mattino il meteo sarà simile alla giornata precedente, con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +27,8°C percepita come +29,5°C con una brezza leggera da Est a 5,2km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel pomeriggio il sole continuerà a splendere su Pachino con temperature che raggiungeranno i +29,2°C percepiti come +31,1°C alle 15:00. Il vento soffierà da Sud Est a 8,1km/h con un’umidità del 59% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

In serata le condizioni meteorologiche resteranno stabili, con cielo sereno e temperature intorno ai +27,4°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà leggero a 7,8km/h con un’umidità del 69% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

In conclusione, la settimana a Pachino si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. I venti saranno prevalentemente leggeri, e non sono previste precipitazioni significative. Sia i residenti che i turisti potranno godere di giornate soleggiate e piacevoli in questa località siciliana.

