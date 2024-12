Maltempo Sicilia, nubifragi nel Siracusano: allagamenti e incidenti | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo inizia far sentire i suoi effetti in Sicilia, soprattutto nel settore orientale, dal Messinese al Siracusano. Varie zone della provincia di Siracusa hanno riportato danni a causa delle forti piogge in corso. Uno smottamento si è verificato a Pachino, in contrada Vita Novella, dove la pioggia ha fatto cedere un muro di cinta e i detriti sono finiti in strada, creando pericoli per la circolazione. Inoltre, si sono registrati allagamenti nella zona delle case popolari di via Mascagni, sempre a Pachino. Nella zona di Pachino, dalla notte si registrano accumuli di pioggia sui 50mm.

Le condizioni meteo hanno portato anche ad alcuni incidenti stradali. In nottata, è avvenuto un tamponamento tra due auto che stavano percorrendo via Elorina in direzione di Cassibile: un conducente è rimasto ferito ed è stato portato in pronto soccorso. A causa dell’incidente, si sono verificati dei rallentamenti alla circolazione.

Un altro incidente stradale, questa volta in solitaria, è avvenuto questa notte alla Pizzuta, rione residenziale a nord di Siracusa. La donna, che era alla guida di una macchina, ha perso il controllo del mezzo, forse per via dell’asfalto bagnato, finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica, che è stato divelto.

