Meteo Sicilia: maltempo tra alluvioni lampo e neve abbondante sull’Etna

La Sicilia ha vissuto una mattinata di forte maltempo, con un nubifragio che ha colpito Milazzo causando un’alluvione lampo. Poco più a est, la stazione meteorologica di Venetico, gestita dal Dipartimento di Protezione Civile Regionale, ha registrato un accumulo pluviometrico di 44 mm in poche ore, evidenziando l’intensità delle precipitazioni.

Con il passare delle ore, la situazione meteorologica è destinata a evolvere. Nel tardo pomeriggio e in serata, il minimo depressionario presente sullo Ionio attiverà una ventilazione sostenuta di tramontana sul Mar Tirreno, portando piogge persistenti sull’area dei Nebrodi e, più in generale, lungo la costa tirrenica della regione. Gli accumuli di precipitazioni entro la fine della giornata potrebbero risultare consistenti, specialmente sui versanti settentrionali dei Nebrodi. Precipitazioni sparse sono previste anche lungo la costa ionica e sullo Stretto di Messina.

I venti, inizialmente deboli dai quadranti settentrionali, tenderanno a rinforzare sensibilmente in serata sul Tirreno, ruotando verso nord e nord-nordovest nella zona dello Stretto. Contestualmente, i mari si presenteranno da mossi a molto mossi, con condizioni particolarmente agitate sul Tirreno.

Per la giornata di venerdì 6 dicembre 2024 si prevede un netto miglioramento del tempo. Le ultime precipitazioni sull’area dei Nebrodi cesseranno, lasciando spazio a un clima asciutto e a residue nubi sparse. Le temperature registreranno un calo nei valori minimi, mentre le maggiori schiarite della giornata favoriranno un rialzo delle massime, che potranno superare i 17°C sul livello del mare. I venti moderati da nord-nordovest diminuiranno d’intensità nel corso della serata, accompagnando la fine di questo episodio di instabilità meteorologica.

