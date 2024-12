Maltempo Sicilia, allagamenti a Milazzo: scuole chiuse | FOTO

MeteoWeb

Forti piogge stanno interessando la costa settentrionale della Sicilia, in particolare nel Messinese. La zona più colpita risulta quella di Milazzo: in poche ore sono caduti 50-70 mm sulla Piana di Milazzo, dando origine ad allagamenti. Le strade in città, infatti, risultano allagate, con conseguenti disagi per i cittadini. A causa del nubifragio che ha colpito la località, oggi le scuole cittadine di ogni ordine e grado resteranno chiuse. In giornata sono previste altre piogge da moderate ad abbondanti. Il sindaco Pippo Midili ha deciso di attivare il Centro Operativo Comunale (COC) al fine di gestire al meglio la situazione e coordinare le operazioni di emergenza. Immediatamente è stato disposto un monitoraggio del territorio col supporto dei vigili urbani, degli operai, dei giardinieri e dei tecnici del Comune, per intervenire nei punti dove si registrano le maggiori criticità. Tra queste Ciantro, San Paolino, via Rio Rosso e via Acqueviole, San Marco, Bastione, mentre gli operai cercheranno di sistemare i tombini che sono saltati anche nel centro cittadino.

“Il COC è operativo – afferma il sindaco – e si sta occupando di monitorare costantemente l’evoluzione del maltempo, garantire assistenza alla popolazione, gestire le emergenze sul territorio e coordinare gli interventi di Protezione Civile, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e altre forze operative. Il nostro obiettivo primario è garantire la sicurezza di tutti. Raccomando, inoltre, di segnalare eventuali situazioni di emergenza o criticità e ricordo che il COC resterà operativo per tutto il tempo necessario. Ovviamente raccomando ai cittadini la massima prudenza e di evitare di uscire da casa se non per improrogabili necessità”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

