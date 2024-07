Meteo Pistoia, le previsioni per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per il weekend a Pistoia indicano condizioni stabili e calde. Il cielo sarà sereno con temperature elevate, con venti deboli e brezze leggere. Sabato e Domenica si prevede bel tempo, ideale per attività all’aperto. Temperature in aumento fino ai +34,4°C nel pomeriggio di Domenica. Venti da Sud Ovest con velocità variabili.

Venerdì 12 Luglio

Notte: Durante la notte a Pistoia ci sarà cielo sereno con una temperatura di +21,7°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità di 1,9km/h.

Mattina: La mattina si conferma il cielo sereno con una temperatura che raggiungerà i +29,7°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 8,8km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature intorno ai +33°C. Il vento aumenterà leggermente provenendo sempre da Sud Ovest con raffiche fino a 25,1km/h.

Sera: In serata le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai +22,4°C. Il vento sarà sempre da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 6,7km/h.

Sabato 13 Luglio

Notte: Durante la notte a Pistoia ci saranno nubi sparse con una copertura del 27% e una temperatura di +21°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 5,8km/h.

Mattina: La mattina il cielo presenterà poche nuvole con una temperatura che raggiungerà i +29°C. Il vento sarà sempre da Sud Ovest con una velocità di 8,9km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +32,6°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 20,4km/h.

Sera: In serata le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura di +21,3°C. Il vento sarà da Nord Ovest con una velocità di 5,2km/h.

Domenica 14 Luglio

Notte: Durante la notte a Pistoia ci sarà cielo sereno con una temperatura di +20,2°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità di 4,2km/h.

Mattina: La mattina si conferma il cielo sereno con una temperatura che raggiungerà i +30,4°C. Il vento sarà da Sud – Sud Ovest con una velocità di 6,8km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature intorno ai +34,4°C. Il vento sarà da Sud Ovest con una velocità di 13,8km/h.

Sera: In serata le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura di +23,9°C. Il vento sarà da Sud Ovest con una velocità di 3,8km/h.

In conclusione, il weekend a Pistoia si prospetta con condizioni meteo stabili e calde, caratterizzate da cielo sereno e temperature elevate. I venti saranno prevalentemente deboli con brezze leggere. Sia Sabato che Domenica si prevedono condizioni di bel tempo, ideali per godersi le giornate all’aperto.

