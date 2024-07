Meteo Rovigo, le previsioni per domani sabato 6 luglio

MeteoWeb

Sabato 6 Luglio a Rovigo si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature saranno piuttosto miti, con valori che si manterranno intorno ai +28°C durante il pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con valori che varieranno tra il 0% e il 27% durante la giornata.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 06:00, si potranno osservare nubi sparse con una copertura del 73%, e temperature intorno ai +21°C. Man mano che la mattinata avanza, il cielo si schiarirà completamente, regalando una splendida giornata di sole. Durante le ore centrali del giorno, le temperature raggiungeranno il loro picco massimo, con valori intorno ai +28°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5% e temperature gradevoli attorno ai +29°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non sono previste precipitazioni. Le temperature si manterranno comunque piacevoli, con valori intorno ai +22°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 6 Luglio a Rovigo indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteorologiche si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con cieli generalmente sereni e temperature che si attesteranno su valori estivi. Sembra quindi che il weekend a Rovigo sarà all’insegna del sole e del caldo, ideale per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Sabato 6 Luglio a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19° perc. +19° Assenti 7.2 ENE max 7.4 Grecale 78 % 1014 hPa 4 nubi sparse +18.4° perc. +18.5° Assenti 8.4 NE max 9 Grecale 83 % 1013 hPa 7 cielo sereno +23.3° perc. +23.6° prob. 2 % 7.8 ENE max 10.9 Grecale 73 % 1013 hPa 10 cielo sereno +27° perc. +28° prob. 2 % 5.1 SE max 8.1 Scirocco 59 % 1012 hPa 13 cielo sereno +28.8° perc. +29.5° Assenti 3.3 S max 7.7 Ostro 51 % 1011 hPa 16 poche nuvole +27.6° perc. +29.3° prob. 1 % 12.5 E max 12 Levante 64 % 1010 hPa 19 nubi sparse +22.1° perc. +22.6° prob. 11 % 11 E max 16.5 Levante 83 % 1010 hPa 22 poche nuvole +20.9° perc. +21.5° prob. 16 % 9.5 ENE max 12.5 Grecale 92 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 04:09 e tramonta alle ore 04:09

