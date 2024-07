Meteo Sanremo, le previsioni per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sanremo indicano un fine settimana all’insegna della stabilità e della piacevolezza. Cieli per lo più sereni e temperature gradevoli caratterizzeranno i prossimi giorni. Le brezze leggere provenienti da diverse direzioni contribuiranno a mantenere un clima mite e confortevole, con un’umidità accettabile che garantirà una sensazione di benessere. Non sono previste precipitazioni significative e la pressione atmosferica rimarrà costante. Sabato e Domenica offriranno l’opportunità di godersi appieno le bellezze di Sanremo in un contesto climatico favorevole.

Venerdì 26 Luglio

Nel corso della notte, il cielo a Sanremo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai 25-26°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est con velocità tra i 6,8km/h e i 9,7km/h. L’umidità si attesterà intorno al 74-77% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno all’1-2%. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 27,2°C verso le 09:00, con una percezione di caldo intorno ai 29,2°C. Il vento proveniente da Sud Est soffierà con intensità tra i 8,4km/h e i 9,4km/h. L’umidità si manterrà intorno al 70-74% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Nel pomeriggio, si avrà un aumento della copertura nuvolosa con la comparsa di nubi sparse e poche nuvole, che potrebbero raggiungere il 27% intorno alle 13:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 27,5-27,9°C, con una percezione di caldo tra i 29,5°C e i 30,2°C. Il vento proveniente da diverse direzioni si manterrà tra i 3,4km/h e i 6,3km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà intorno al 68-74% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1012-1013hPa.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno con una copertura nuvolosa intorno al 2-19%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 25,7-26,9°C. Il vento proveniente da Ovest – Nord Ovest soffierà con intensità tra i 5,5km/h e i 10,1km/h. L’umidità aumenterà fino all’80% e la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1013-1014hPa.

Sabato 27 Luglio

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo a Sanremo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa intorno all’0-1%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 25-25,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità tra i 4,7km/h e i 6km/h. L’umidità si attesterà intorno al 75-76% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Durante la mattina di Sabato, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno allo 0%. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 27-27,6°C verso le 11:00, con una percezione di caldo intorno ai 29,9°C. Il vento proveniente da diverse direzioni si manterrà tra i 4,6km/h e i 9,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 69-71% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Nel pomeriggio, si avrà un aumento della copertura nuvolosa con la comparsa di poche nuvole, che potrebbero raggiungere il 17% intorno alle 14:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 27,9-28°C, con una percezione di caldo tra i 30,2°C e i 30,4°C. Il vento proveniente da Sud – Sud Est soffierà con intensità tra i 5,2km/h e i 7km/h, con brezze leggere. L’umidità sarà intorno al 57-68% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016-1017hPa.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno con una copertura nuvolosa intorno al 1-8%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 26-26,6°C. Il vento proveniente da diverse direzioni si manterrà tra i 3,1km/h e i 8,6km/h. L’umidità aumenterà leggermente fino al 76% e la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1016-1017hPa.

Domenica 28 Luglio

Nella notte tra Sabato e Domenica, il cielo a Sanremo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0-4%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 25,3-25,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest con velocità tra i 5,2km/h e i 6km/h. L’umidità si attesterà intorno al 72-73% e la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Durante la mattina di Domenica, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno allo 0%. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 27-27,5°C verso le 10:00, con una percezione di caldo intorno ai 29,3°C. Il vento proveniente da diverse direzioni si manterrà tra i 5,5km/h e i 8,6km/h. L’umidità si manterrà intorno al 66-72% e la pressione atmosferica sarà di 1018-1019hPa.

Nel pomeriggio, si avrà un aumento della copertura nuvolosa con la comparsa di poche nuvole, che potrebbero raggiungere il 16% intorno alle 13:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28-28,9°C, con una percezione di caldo tra i 30,2°C e i 30,8°C. Il vento proveniente da diverse direzioni si manterrà tra i 5km/h e i 8,1km/h, con brezze leggere. L’umidità sarà intorno al 57-60% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1017-1018hPa.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno con una copertura nuvolosa intorno al 1-8%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 26-27°C. Il vento proveniente da diverse direzioni si manterrà tra i 2,3km/h e i 8,3km/h. L’umidità aumenterà leggermente fino al 72% e la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1017-1018hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Sanremo si prospetta all’insegna di condizioni meteorologiche stabili e piacevoli, con cieli per lo più sereni e temperature gradevoli. Le brezze leggere provenienti da diverse direzioni contribuiranno a mantenere un clima mite e confortevole. L’umidità si manterrà su valori accettabili, garantendo una sensazione di benessere. Non sono previste precipitazioni significative, e la pressione atmosferica rimarrà costante. Sia Sabato che Domenica offriranno quindi l’opportunità di godersi appieno le bellezze di Sanremo in un contesto climatico favorevole.

