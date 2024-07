Meteo Sant’Agata Feltria, le previsioni per domani martedì 23 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 23 Luglio a Sant’Agata Feltria mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e la possibilità di precipitazioni.

Mattina:

La giornata inizierà con un cielo sereno e temperature in aumento. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con venti leggeri che soffieranno da nord.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà leggermente con l’arrivo di nubi sparse e la probabilità di precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno piacevoli, ma è consigliabile portare con sé un ombrello in caso di pioggia.

Sera:

Anche in serata le nubi sparse saranno presenti, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa rispetto al pomeriggio. Le temperature si manterranno fresche, ideali per una piacevole passeggiata serale.

In base alle previsioni per i prossimi giorni a Sant’Agata Feltria, si prevede un leggero aumento della probabilità di precipitazioni, con temperature che dovrebbero rimanere stabili. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Luglio a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.5° perc. +19.6° prob. 25 % 3.7 SO max 4.9 Libeccio 78 % 1015 hPa 3 cielo sereno +19° perc. +18.9° prob. 6 % 2.3 O max 4.9 Ponente 76 % 1015 hPa 6 cielo sereno +22.9° perc. +22.9° prob. 4 % 3.2 N max 4.7 Tramontana 63 % 1016 hPa 9 cielo sereno +28.3° perc. +28.5° Assenti 9.1 NNE max 6.4 Grecale 46 % 1015 hPa 12 cielo sereno +31.5° perc. +31° Assenti 12.8 N max 12.9 Tramontana 36 % 1013 hPa 15 nubi sparse +27.7° perc. +28.2° prob. 9 % 11.1 ENE max 11.4 Grecale 51 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +19.2° perc. +19.6° 0.58 mm 6.4 SSO max 11.4 Libeccio 93 % 1014 hPa 21 nubi sparse +18.9° perc. +19° prob. 55 % 2.8 SO max 4.6 Libeccio 83 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 03:34 e tramonta alle ore 03:34

