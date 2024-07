Meteo Sant’Agata Feltria, le previsioni per domani sabato 13 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 13 Luglio a Sant’Agata Feltria indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con un cielo sereno che accompagnerà il territorio durante le ore diurne. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi che raggiungeranno i 32°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo resterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. Al mattino, il sole splenderà senza ostacoli, portando le temperature a salire gradualmente fino a superare i 30°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative: il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate. Anche in serata, le condizioni meteorologiche non subiranno cambiamenti rilevanti, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C.

In base alle previsioni attuali, possiamo affermare che Sabato 13 Luglio sarà una giornata caratterizzata da un clima estivo e da condizioni di bel tempo a Sant’Agata Feltria. Le temperature saranno sopra la media stagionale, garantendo una giornata calda e soleggiata.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni, possiamo anticipare che il bel tempo dovrebbe persistere anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno elevate e cieli generalmente sereni. È consigliabile quindi prepararsi a fronteggiare giornate calde e assicurarsi di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Luglio a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.2° perc. +19.1° Assenti 13 SSO max 20.4 Libeccio 76 % 1010 hPa 3 cielo sereno +17.6° perc. +17.6° Assenti 11.5 SSO max 16.4 Libeccio 82 % 1010 hPa 6 cielo sereno +21.6° perc. +21.5° Assenti 10.1 SSO max 13.4 Libeccio 66 % 1011 hPa 9 cielo sereno +27.6° perc. +27.7° Assenti 7.9 SO max 16.2 Libeccio 45 % 1011 hPa 12 cielo sereno +31° perc. +30.2° Assenti 11.6 SO max 22.8 Libeccio 34 % 1010 hPa 15 cielo sereno +30.6° perc. +29.9° Assenti 12.6 ONO max 20.7 Maestrale 36 % 1009 hPa 18 cielo sereno +24.9° perc. +25° Assenti 1.8 NE max 4.6 Grecale 61 % 1010 hPa 21 cielo sereno +20.4° perc. +20.3° Assenti 9.8 SO max 9.6 Libeccio 68 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:50

