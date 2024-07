Meteo Selargius, le previsioni per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Domenica 14 Luglio a Selargius si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature piuttosto elevate. Le condizioni meteo saranno stabili per l’intera giornata, senza precipitazioni e con una leggera brezza che potrà rinfrescare l’aria.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento, con valori che potranno superare i +30°C già dalle prime ore del giorno. La brezza leggera proveniente dal Sud contribuirà a mantenere un clima piacevole nonostante il caldo.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno ad aumentare, con punte che potranno superare i +32°C. La brezza leggera proveniente sempre dal Sud favorirà una leggera sensazione di fresco, ma si consiglia comunque di proteggersi adeguatamente dal sole.

In serata le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si manterranno piuttosto elevate, attorno ai +25°C. La brezza leggera proveniente dal Nord – Nord Ovest contribuirà a rendere la temperatura più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Selargius indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, assenza di precipitazioni e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dal sole, specialmente nelle ore centrali della giornata. Resta comunque confermata la stabilità delle condizioni meteo per i prossimi giorni a Selargius.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23° perc. +23.6° Assenti 6.4 S max 7.5 Ostro 82 % 1012 hPa 4 cielo sereno +22.5° perc. +22.9° Assenti 3.9 NE max 4.3 Grecale 78 % 1011 hPa 7 cielo sereno +28.5° perc. +28.9° Assenti 5.2 S max 5.3 Ostro 49 % 1012 hPa 10 cielo sereno +30.6° perc. +31.2° Assenti 15.4 SSE max 14.3 Scirocco 46 % 1012 hPa 13 cielo sereno +32° perc. +32.3° Assenti 17.1 SSE max 17.3 Scirocco 40 % 1011 hPa 16 cielo sereno +31.1° perc. +31.3° Assenti 8.6 SSE max 10.5 Scirocco 42 % 1011 hPa 19 cielo sereno +27.4° perc. +27.7° Assenti 5.8 NNO max 8.1 Maestrale 49 % 1012 hPa 22 cielo sereno +24.4° perc. +24.3° Assenti 5.7 NNO max 8.3 Maestrale 55 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 20:47

