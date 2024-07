Meteo Selargius, le previsioni per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Selargius indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 33,8°C nel primo pomeriggio, mentre la minima notturna sarà di circa 20,6°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore a quella effettiva, con valori che si aggireranno intorno ai +1°C.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente fino a superare i 31°C. La brezza proveniente dal Nord – Nord Ovest contribuirà a mantenere un clima piacevole nonostante il caldo intenso.

Nel pomeriggio, il sole splenderà senza nuvole all’orizzonte, portando le temperature a toccare i valori massimi della giornata. La brezza leggera proveniente da diverse direzioni contribuirà a mitigare il caldo.

Anche in serata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature gradevoli che si manterranno intorno ai 23-25°C. Il vento proveniente dal Nord – Nord Ovest sarà ancora presente, ma con intensità più contenuta rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Selargius per Giovedì 25 Luglio confermano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi frequentemente per affrontare al meglio la giornata. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo, con temperature che si manterranno su valori simili.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.6° perc. +20.9° Assenti 17.8 NNO max 30 Maestrale 84 % 1011 hPa 4 cielo sereno +20.9° perc. +20.9° Assenti 13 NNO max 18.6 Maestrale 73 % 1011 hPa 7 cielo sereno +26.9° perc. +27.5° Assenti 15.1 NO max 22.3 Maestrale 52 % 1011 hPa 10 cielo sereno +33.4° perc. +32.3° Assenti 15 NO max 18.4 Maestrale 29 % 1010 hPa 13 cielo sereno +32.5° perc. +31.9° Assenti 12 S max 15.1 Ostro 34 % 1009 hPa 16 cielo sereno +32° perc. +31.3° Assenti 3.9 NNO max 8.6 Maestrale 34 % 1008 hPa 19 cielo sereno +25.5° perc. +25.5° Assenti 14 NNO max 18.1 Maestrale 52 % 1009 hPa 22 cielo sereno +22.9° perc. +23° Assenti 10.6 NNO max 13.9 Maestrale 67 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 04:15 e tramonta alle ore 04:15

