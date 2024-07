Meteo Sondrio, le previsioni per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Sondrio mostrano un cambiamento repentino delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni sotto forma di piogge leggere.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai +25°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche provenienti da Nord – Nord Est. L’umidità sarà intorno al 80% e la pressione atmosferica si aggirerà sui 1022hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche cambieranno con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature massime saranno di circa +32°C, con un aumento dell’umidità al 56% e una pressione atmosferica di 1020hPa. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità variabile.

In serata, le piogge leggere continueranno, con temperature che si attesteranno intorno ai +23°C. Il vento proveniente da Nord sarà moderato, con raffiche di brezza leggera. L’umidità aumenterà fino all’88% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1024hPa.

In conclusione, per Domenica 28 Luglio a Sondrio si prevede una giornata con un inizio soleggiato seguito da piogge leggere nel pomeriggio e in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche mutevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.7° perc. +22.4° prob. 18 % 4.6 NNE max 4.6 Grecale 93 % 1022 hPa 3 cielo sereno +21.2° perc. +21.8° Assenti 5.4 NNE max 5.1 Grecale 92 % 1022 hPa 6 cielo sereno +25.1° perc. +25.7° Assenti 2.6 NNE max 4 Grecale 80 % 1022 hPa 9 cielo sereno +30.4° perc. +33° prob. 29 % 4.7 SSO max 5.4 Libeccio 57 % 1021 hPa 12 pioggia leggera +32.6° perc. +36.2° 0.41 mm 7.6 SSO max 6.9 Libeccio 52 % 1020 hPa 15 pioggia leggera +31.3° perc. +36.1° 0.31 mm 5.2 OSO max 7.3 Libeccio 62 % 1020 hPa 18 pioggia leggera +27.5° perc. +30.9° 0.92 mm 3.3 NO max 4.8 Maestrale 80 % 1021 hPa 21 pioggia leggera +23.4° perc. +24.1° 0.55 mm 9.9 N max 8.4 Tramontana 88 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 20:52

