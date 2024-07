Meteo Ventimiglia, le previsioni per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Ventimiglia per Venerdì 12 Luglio prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente nel corso della mattinata, portando a un aumento della probabilità di precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una percezione di calore leggermente superiore.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche continueranno a peggiorare, con un aumento della copertura nuvolosa e la persistenza di piogge leggere. Le temperature massime si attesteranno sui +26°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 18km/h con raffiche fino a 18km/h. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno all’80%.

In serata, la situazione non subirà grandi variazioni, con un cielo ancora coperto e la possibilità di piogge leggere. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, attestandosi intorno ai +25°C, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1010hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Ventimiglia indicano un’instabilità atmosferica persistente, con possibili piogge leggere e un cielo variabile. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.3° perc. +24.9° prob. 2 % 3.2 ENE max 4.6 Grecale 80 % 1014 hPa 3 cielo sereno +23.9° perc. +24.5° prob. 5 % 4.5 ENE max 5.5 Grecale 82 % 1013 hPa 6 poche nuvole +24.3° perc. +24.9° prob. 9 % 5.9 ESE max 6.3 Scirocco 80 % 1013 hPa 9 nubi sparse +24.8° perc. +25.5° prob. 7 % 9.3 SE max 9.3 Scirocco 81 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +25° perc. +25.6° 0.15 mm 7.7 SSE max 7.2 Scirocco 82 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +24.9° perc. +25.6° 0.12 mm 8.9 SO max 11 Libeccio 82 % 1011 hPa 18 nubi sparse +25.3° perc. +26° prob. 36 % 16.7 SO max 17.4 Libeccio 81 % 1010 hPa 21 nubi sparse +24° perc. +24.8° prob. 1 % 9.2 SO max 9.3 Libeccio 87 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 21:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.